Нормальная интимная жизнь - одна из основ здоровых отношений. Однако часто между людьми возникает недопонимание, они меньше общаются, не обсуждают секс и не озвучивают свои желания, что создает проблемы в паре.
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Сексолог, врач-психиатр Елена Голоцван рассказала в программе "Есть здоровый вопрос" на ICTV о главных ошибках в общении между партнерами и объяснила важность половой конституции, пишут Факты.
- С возрастом секса в паре становится меньше
По словам сексолога, необходимо обязательно стимулировать свое сексуальное влечение с начала половой жизни с партнером.
"Если вы в паре и живете половой жизнью, то не думайте, что страсть в отношениях будет всегда, ведь со временем некоторые дела, проблемы отвлекают от сексуальной жизни и оно становится менее насыщенным", – отметила Голоцван.
Однообразный секс следует разбавлять новыми возбудителями. Например, можно сменить нижнее белье, сменить место секса, куда-то поехать хотя бы на один день, чтобы оживить свои сексуальные фантазии.
Также большое значение имеет внешний вид, ведь со временем, если человек не следит за собой, то сексуальность и то, что нравилось мужчине или женщине, исчезает.
- "Настоящий мужчина" всегда должен быть готов к сексу
"Неправильно так думать, ведь мужчины тоже люди. Они нервничают, не высыпаются, устают и все это влияет на эрекцию и влечение мужчины к сексу", – утверждает врач.
Это тоже распространенный гендерный стереотип. Многие пары допускают ошибку, думая, что это правда, а на самом деле это только ухудшает их сексуальную жизнь.
Роль женщины в готовности мужчины к интиму тоже важна. Если она постоянно будет выражать недовольство, то мужчина будет бояться сделать что-то не так. Поэтому принцип четности очень важен.
- Женщины манипулируют сексом
Часто мужчины жалуются на то, что женщины манипулируют сексом и отказывают им в интиме.
"Женщины сами себя наказывают. Когда у женщины есть муж, который хочет интима, любит ее и все взаимно, то почему бы не развивать сексуальность в паре. Радуйте друг друга и все будет хорошо", – подчеркнула Голоцван.
- Половая конституция
Половая конституция - это способность к определенному количеству завершенных половых актов в течение промежутка времени. Она высчитывается достаточно сложно.
"Если в паре разные коституции и человек об этом четко знает, это подтвердил специалист и известно, что одному из партнеров нужно заниматься сексом каждый день, а другому дважды в неделю, то это следует обсудить", – отметила сексолог.
Она отмечает, что без обсуждения в паре может возникнуть сексуальная дисгармония.
Примерно в течение двух лет после начала интимной жизни с партнером у человека устанавливается УФР – условно-физиологический ритм. Пара может сама определить свой личный ритм.
- Нормально ли смотреть порно
Сексолог также рассказала, что смотреть порно – это нормально, но некоторые люди могут стать зависимыми от этого, поэтому следует быть осторожными и не преувеличивать.
Также она добавила, что сейчас порнографическая индустрия затягивает людей с развитой фантазией к просмотру фильмов и видео.
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