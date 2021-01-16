Занятие сексом может обострить обоняние, вызвать краткосрочную потерю памяти и даже может возникнуть пост-секс блюз.

Секс – не только приятное занятие, но и процесс, который может сопровождаться рядом неожиданностей.

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Если вы думали, что речь пойдет об инфекциях, которые передаются половым путем, то это не так. Предлагаем пройтись по неожиданным эффектам, которые могут возникнуть после или во время занятия сексом, пишет Men 24.

Гарантируем, что некоторые моменты тебя точно поразят!

1. Обостренный нюх

Ты будешь удивлен, но секс может стать причиной обострения обоняния. Поэтому сразу после занятия этим приятным процессом ты сможешь почувствовать те ароматы, на которые раньше не обратил бы внимания.

В чем кроется секрет. Оказывается, после достижения оргазма из стволовых клеток мозга выделяется определенное вещество, которое имеет название пролактин. Она занимается созданием новых нейронов в части мозга, которая отвечает за обработку ароматов.

Исследования и результаты. Ученые решили подтвердить или опровергнуть мнение об обострении обоняния. Для этого они провели эксперимент среди мужчин и женщин. Оказалось, что уровень пролактина возрастает на 400% после занятия сексом. И это ученые сравнивали секс с мастурбацией. А так, то этот показатель еще выше.

2. Депрессия

Ты не поверишь, но занятие сексом может стать причиной не только появления эйфории. Оказалось, что женщины имеют склонность к появлению "пост-секс блюза". Он получил это название благодаря определенному сходству с музыкальным жанром, который тоже вызывает не слишком радостные эмоции. В чем проявляется сексуальная депрессия? Как правило, это может быть глубокая меланхолия, проявление тревоги и порой затяжная депрессия.

Ученые провели исследование среди 230 женщин. Оказалось, что почти 50% респондентов хотя бы раз в своей жизни сталкивались с "пост-секс блюзом".

Конечно же, это не значит, что именно твоя партнерша столкнется с этим не слишком приятным эффектом. Но предупрежден - значит вооружен. Поэтому мы рекомендуем посвятить достаточно внимания прелюдии, чтобы твоя любимая чувствовала себя максимально довольной от занятия сексом.

3. Потеря памяти

Ты не поверишь, но секс может вызвать краткосрочную потерю памяти. Этот неожиданный эффект обнаружили медики из Джорджтауна. Однажды в их больницу приехала женщина, которая жаловалась, что никак не может вспомнить события за последние сутки. Интересно, что последнее ее воспоминание за эти 24 часа – секс со своим мужем.

Сразу же заметим, что это редкий побочный эффект занятия сексом. Во время этой сексуальной амнезии у человека может на определенный промежуток времени исчезнуть память. Но паниковать не стоит, ведь скоро все вернется на свои места. Ученые убеждены, что этот эффект наблюдается после активных физических нагрузок. А мы то хорошо знаем, что занятия сексом может заменить походы в спортзал, так что тут нечему удивляться.

4. Головная боль после оргазма

Подозреваем, что у тебя тоже такое бывало, что во время оргазма начинала резко болеть голова. К сожалению, это не что-то уникальное. Интересно, что врачи точно не знают, что может стать причиной такого не очень приятного исхода. Но к его появлению нужно быть готовыми.

Поговаривают, что возникновение головной боли после оргазма связано с повышением артериального давления. И если у некоторых это следствие может проявить 1 раз, то есть и такие люди, которые потом страдают несколько месяцев от головной боли, связанной с оргазмом.

Предупрежден - значит вооружен. Если с тобой после или во время секса возникли не слишком приятные ощущения, то паниковать совсем не нужно. Вполне вероятно, что чрезмерная физическая активность стала причиной того, что твой организм ищет методы сэкономить энергию и перейти в режим самосохранения. Если же последствия проявляются регулярно – рекомендуем обратиться к врачу.

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Автор: УНИАН