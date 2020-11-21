В сексе хороша спонтанность. Она добавляет огня, кидает нас в объятия друг друга, будоражит. А если бы вы действовали по плану?

Заглянули в ежедневник, увидели запись «Сорвать друг с друга одежду (страстно)» и отменили другие планы на вечер? Было бы оно так же хорошо? Попробуем выяснить!

Откроем карты с самого начала - однозначного ответа на вопрос, подходит ли запланированный секс именно тебе, нет - ведь все мы разные, и к вопросам комфорта тоже подходим каждая по‑своему. Попробуем взвесить все «за» и «против», пишет Cosmo.

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Конечно, если вы встречаетесь около года, то у вас даже вопроса не стоит, нужно ли планировать секс заранее. Более того, сама постановка проблемы, скорее всего, кажется тебе дикой: как можно «убить» самое ценное, что есть в сексе — его неожиданность? Разве смысл секса не в том, чтобы он заставал вас в самые порой неподходящие моменты?

Но уже через несколько лет немало пар начинает испытывать трудности в постели. Они далеко не всегда связаны с качеством секса — часто проблема кроется в его количестве. Раньше, в самом начале отношений, партнеры могли пожертвовать своим комфортом ради бурной ночи: скажем, вы могли заниматься любовью до четырех утра, хотя кому-то из вас рано вставать на работу. Но с течением времени в вашу жизнь возвращается привычный распорядок — ведь невозможно через день спать по три часа.

И тогда мы начинаем приносить в жертву наше сексуальное здоровье. С появлением детей ситуация усугубляется: времени и личного пространства становится меньше, но желание хорошего секса не пропадает. Составление графика секса может стать решением этой проблемы. А может и не стать.

Секс по расписанию: «за»

Проблема несовпадающих темпераментов. Довольно часто один из партнеров хочет секса чаще, чем другой, и это становится поводом для ссор. Когда секс запланирован на несколько дней вперед, тот, кто хочет секса чаще, не испытывает раздражения, потому что точно знает, когда получит разрядку, а второй — сможет подготовиться и завестись к этому дню.

Отсутствие личного пространства и времени. Когда в семье есть дети, они отнимают много времени и сил и порой пара забывает о собственных нуждах. Запланированный секс поможет выкроить время для себя, выделить себе необходимое личное пространство. Ко дню Х пара может, например, попросить посидеть с ребенком бабушку или проснуться пораньше, когда ребенок еще в кровати.

Несовпадение рабочих графиков. Тоже довольно распространенная трудность у семейной пары - когда время работы у партнеров не совпадает. Или когда степень усталости разная. Секс по плану в этих случаях может быть годным решением проблемы, потому что партнеры рассчитают, в какое время чувствуют себя наиболее расслабленно.

Невозможность расслабиться. Когда живешь «на бегу», бывает сложно просто получить удовольствие: не покидают мысли о работе, прислушиваешься к телефону, краем глаза смотришь в почту... В общем, вроде секс есть, но будто бы с кем-то другим, не с тобой. Но когда ты уверена, что сейчас у тебя и у него есть два часа, которые только ваши, что за это время вас никто не потревожит, можно расслабиться и насладиться моментом (или двумя).

Секс по расписанию: «против»

Ощущение, что ты «исполняешь долг». Далеко не всем по душе идея все планировать наперед. Некоторые жалуются, что такая предусмотрительность лишает секс притягательности. Все равно что вымыть посуду или почистить зубы.

Отсутствие гибкости. Любое расписание хорошо тогда, когда у вас более или менее размеренная жизнь. Но если в графике присутствует много «белых пятен» или чрезвычайных обстоятельств, хоть планируй, хоть не планируй — все равно придется положиться на счастливый случай.

«Нет настроения». Да, от этого планирование тоже не спасет. Напротив, сорвавшийся запланированный секс из-за того, что у одного из партнеров нет желания, может расстроить больше, чем незапланированный.

В общем, будет ли для вас секс по графику тупиком или выходом из затруднительного положения, можно будет сказать, только попробовав.

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Автор: УНИАН