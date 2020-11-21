Заглянули в ежедневник, увидели запись «Сорвать друг с друга одежду (страстно)» и отменили другие планы на вечер? Было бы оно так же хорошо? Попробуем выяснить!
Откроем карты с самого начала - однозначного ответа на вопрос, подходит ли запланированный секс именно тебе, нет - ведь все мы разные, и к вопросам комфорта тоже подходим каждая по‑своему. Попробуем взвесить все «за» и «против», пишет Cosmo.
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Конечно, если вы встречаетесь около года, то у вас даже вопроса не стоит, нужно ли планировать секс заранее. Более того, сама постановка проблемы, скорее всего, кажется тебе дикой: как можно «убить» самое ценное, что есть в сексе — его неожиданность? Разве смысл секса не в том, чтобы он заставал вас в самые порой неподходящие моменты?
Но уже через несколько лет немало пар начинает испытывать трудности в постели. Они далеко не всегда связаны с качеством секса — часто проблема кроется в его количестве. Раньше, в самом начале отношений, партнеры могли пожертвовать своим комфортом ради бурной ночи: скажем, вы могли заниматься любовью до четырех утра, хотя кому-то из вас рано вставать на работу. Но с течением времени в вашу жизнь возвращается привычный распорядок — ведь невозможно через день спать по три часа.
И тогда мы начинаем приносить в жертву наше сексуальное здоровье. С появлением детей ситуация усугубляется: времени и личного пространства становится меньше, но желание хорошего секса не пропадает. Составление графика секса может стать решением этой проблемы. А может и не стать.
Секс по расписанию: «за»
- Проблема несовпадающих темпераментов. Довольно часто один из партнеров хочет секса чаще, чем другой, и это становится поводом для ссор. Когда секс запланирован на несколько дней вперед, тот, кто хочет секса чаще, не испытывает раздражения, потому что точно знает, когда получит разрядку, а второй — сможет подготовиться и завестись к этому дню.
- Отсутствие личного пространства и времени. Когда в семье есть дети, они отнимают много времени и сил и порой пара забывает о собственных нуждах. Запланированный секс поможет выкроить время для себя, выделить себе необходимое личное пространство. Ко дню Х пара может, например, попросить посидеть с ребенком бабушку или проснуться пораньше, когда ребенок еще в кровати.
- Несовпадение рабочих графиков. Тоже довольно распространенная трудность у семейной пары - когда время работы у партнеров не совпадает. Или когда степень усталости разная. Секс по плану в этих случаях может быть годным решением проблемы, потому что партнеры рассчитают, в какое время чувствуют себя наиболее расслабленно.
- Невозможность расслабиться. Когда живешь «на бегу», бывает сложно просто получить удовольствие: не покидают мысли о работе, прислушиваешься к телефону, краем глаза смотришь в почту... В общем, вроде секс есть, но будто бы с кем-то другим, не с тобой. Но когда ты уверена, что сейчас у тебя и у него есть два часа, которые только ваши, что за это время вас никто не потревожит, можно расслабиться и насладиться моментом (или двумя).
Секс по расписанию: «против»
- Ощущение, что ты «исполняешь долг». Далеко не всем по душе идея все планировать наперед. Некоторые жалуются, что такая предусмотрительность лишает секс притягательности. Все равно что вымыть посуду или почистить зубы.
- Отсутствие гибкости. Любое расписание хорошо тогда, когда у вас более или менее размеренная жизнь. Но если в графике присутствует много «белых пятен» или чрезвычайных обстоятельств, хоть планируй, хоть не планируй — все равно придется положиться на счастливый случай.
- «Нет настроения». Да, от этого планирование тоже не спасет. Напротив, сорвавшийся запланированный секс из-за того, что у одного из партнеров нет желания, может расстроить больше, чем незапланированный.
В общем, будет ли для вас секс по графику тупиком или выходом из затруднительного положения, можно будет сказать, только попробовав.
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