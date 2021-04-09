Попробуй в следующий раз воплотить одну из этих сексуальных фантазий своей возлюбленной. Она однозначно оценит разнообразие вашей интимной жизни.

У каждого человека есть свои тайные сексуальные фантазии. Кто-то иногда делится ими со своими партнерами, а кто-то краснеет от одного лишь мнения о них.

Так, одно из опросов пролил свет на то, чего именно хотят женщины во время секса. Предлагаем ознакомиться с их интимными предпочтениями, которые позволят получить еще больше удовольствия от этого приятного процесса.

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Как пишет 24 канал со ссылкой на Men's Health, недавно сайт Simpatic провел опрос среди 2700 пользователей. Оно содержало 170 вопросов, которые должны были бы пролить свет на сексуальные фантазии. И теперь нам известно, о чем именно мечтают представительницы прекрасной половины человечества в постели.

"Я регулярно призываю людей делиться своими фантазиями с партнером. То, что поначалу может показаться неудобным, может привести к взрывным экспериментам. Тебе просто нужно начать разговор", - подчеркнула сексолог и ведущая подкаста "Секс с Эмили" Эмили Морс.

Ну что же, чего хотят женщины в постели:

Грязные разговоры

Почти 81% женщин заявили, что хотят, чтобы их партнер чаще использовал грязные слова во время секса. Морс замечает, что мозг - самый мощный половой орган. А грязные разговоры - творческий способ стимулировать его.

Но нужно осторожно подойти к этому пункту. Не всем барышням нравятся грязные слова. Так что убедись, что ее это действительно будет возбуждать. В другом случае у тебя есть все шансы испортить все одной неудачной репликой.

Поход в стриптиз

Почти 70% женщин сказали, что хотели бы пойти в стрип-клуб со своим партнером. И здесь все логично: такие заведения обладают уникальной и интенсивной сексуальной энергией. Поэтому есть все шансы, что после похода в стрип-клуб вечером тебя ждет не менее жаркая встреча. Морс добавила, что такая выходка может стать идеальной прелюдией. Правда, о полноценном походе в такой клуб пока можно только мечтать.

Секс-игрушки с дистанционным управлением

63% женщин заявили, что они фантазировали об использовании секс-игрушек с дистанционным управлением. А 44% отметили, что хотят, чтобы их партнеры использовали такие гаджеты в общественных местах. Поэтому, если ты регулярно отправляешься в командировку, пора задуматься над такой игрушкой.

К слову, есть парные варианты, которые вы сможете использовать одновременно вдвоем.

С завязанными глазами

58% женщин заявили, что мечтали о том, чтобы им завязали глаза во время секса. Морс замечает, что помимо сексуального доверия и доминирования, завязанные глаза усиливают ощущения. Внезапные неожиданные прикосновения и поцелуи создают волну удовольствия, которая может ускорить возбуждение. Поэтому можешь попробовать использовать повязку в следующий раз, чтобы подарить ей еще больше кайфа во время секса.

Так что попробуйте в следующий раз воплотить одну из этих сексуальных фантазий - вам точно будет очень и очень хорошо!

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Автор: Иван Бойко