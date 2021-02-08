В холодное время года ученые рекомендуют не снимать носки даже во время секса.

Практика свидетельствует, что уснуть с холодными ногами – сложная задача. И тут все логично: как только твои ножки согреваются, кровеносные сосуды расширяются, что и позволяет быстрее заснуть. Но, оказалось, носки могут быть полезными и во время секса.

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Как пишет 24 канал со ссылкой на BBC, исследование Университета Гронингена показало, что 80% пар, которые занимались сексом в носках, достигали оргазма. Интересно, что отсутствие носков в постели позволило достичь оргазма лишь 50% опрошенных.

К сожалению, зимой твоя сексуальная активность может быть не в самой лучшей форме. Более того, здесь даже есть специфический термин – зимний пенис. Это не значит, что он буквально будет впадать в спячку. Просто физиологически он будет меньше, ведь холод имеет именно такое влияние.

"Кровеносные сосуды в половом члене сужаются из-за низких температур. При минусовых температурах пенис может сокращаться до 50%", – рассказывает эксперт по сексу Аннабель Найт.

Вместе с тем холод становится причиной нарушения эрекции и способности достичь оргазма. Причина очень и очень проста. Твое тело всеми силами старается удерживать тепло и энергию внутри. При этом усиливается кровообращение внутри тела, что сокращает приток крови к рукам, ногам, а также половому члену.

"Мужчинам нужно больше времени, когда им холодно. Мозг инстинктивно будет думать о том, как согреться, вместо того, чтобы концентрироваться на сексе", – добавляет эксперт.

Единственное, что помогает: либо нагреть комнату, в которой вы планируете заниматься сексом (что может негативно повлиять на сон), либо же просто одеть носки. Так ты и сможешь получить больше удовольствия от секса зимой, а также улучшишь свой сон!

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Автор: УНИАН