Практика свидетельствует, что уснуть с холодными ногами – сложная задача. И тут все логично: как только твои ножки согреваются, кровеносные сосуды расширяются, что и позволяет быстрее заснуть. Но, оказалось, носки могут быть полезными и во время секса.
Читайте такжеНазваны пять неожиданных вещей, которые влияют на качество секса
Как пишет 24 канал со ссылкой на BBC, исследование Университета Гронингена показало, что 80% пар, которые занимались сексом в носках, достигали оргазма. Интересно, что отсутствие носков в постели позволило достичь оргазма лишь 50% опрошенных.
К сожалению, зимой твоя сексуальная активность может быть не в самой лучшей форме. Более того, здесь даже есть специфический термин – зимний пенис. Это не значит, что он буквально будет впадать в спячку. Просто физиологически он будет меньше, ведь холод имеет именно такое влияние.
"Кровеносные сосуды в половом члене сужаются из-за низких температур. При минусовых температурах пенис может сокращаться до 50%", – рассказывает эксперт по сексу Аннабель Найт.
Вместе с тем холод становится причиной нарушения эрекции и способности достичь оргазма. Причина очень и очень проста. Твое тело всеми силами старается удерживать тепло и энергию внутри. При этом усиливается кровообращение внутри тела, что сокращает приток крови к рукам, ногам, а также половому члену.
"Мужчинам нужно больше времени, когда им холодно. Мозг инстинктивно будет думать о том, как согреться, вместо того, чтобы концентрироваться на сексе", – добавляет эксперт.
Единственное, что помогает: либо нагреть комнату, в которой вы планируете заниматься сексом (что может негативно повлиять на сон), либо же просто одеть носки. Так ты и сможешь получить больше удовольствия от секса зимой, а также улучшишь свой сон!
Секс: новости на тему
- Ученые установили, что женские оргазмы повышают мужскую самооценку
- Названы побочные эффекты секса, о которых вы даже не догадывались
- "Моя пышечка": названы самые эффективные секс-позы для полных людей (фото 18+)
- Эксперты рассказали, какие черты лица указывают на повышенное либидо
- Названы три простых способа укрепить отношения в паре
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram