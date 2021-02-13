Устойчивая эрекция, продолжительный половой акт – все это говорит о хорошей потенции. В этих процессах участвует весь организм: и гормональная система, и кровообращение, и даже состояние психики. Поэтому трудности с половой жизнью могут свидетельствовать о более серьезных проблемах в организме.
Читайте такжеНазваны продукты, повышающие потенцию у мужчин
Врачи уверены, что правильное питание улучшает мужскую потенцию, пишет Cosmo. Доктор Тимур Пестерев и диетолог Анна Ивашкевич рассказали, что должно быть в тарелке любимого, чтобы в постели страсти не охладевали.
- Укрепление нервной системы
По статистике, более 50% случаев импотенции и проблем в половой сфере у мужчин связано со стрессами и неврозами. Для того чтобы этого избежать, нужно употреблять следующие продукты:
- горький шоколад (поднимает уровень серотонина, природный антидепрессант);
- бразильский орех (высокий уровень селена, оказывает седативный эффект);
- бананы (большое количество магния, калия и витаминов группы В — все эти вещества оказывают укрепляющий эффект на нервную систему);
- жирная рыба (полиненасыщенные жирные кислоты в рыбьем жире тормозят выработку гормонов стресса).
- Укрепление сосудов
Эрекция и ее качество напрямую связаны с состоянием сосудов. Эрекция возникает благодаря сложному каскаду сосудистых реакций в ответ на сигнал нервной системы. Сосуды лучше всего укрепляют:
- фрукты и ягоды с высоким содержанием рутина (витамин К) и аскорбиновой кислоты (витамин С): черника, земляника, вишня, черешня (непосредственно укрепляют сосудистую стенку);
- авокадо (высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, меди, железа вкупе благотворно влияют на кроветворение и обмен веществ в сосудистой стенке);
- жирная рыба (полиненасыщенные жирные кислоты также оказывают благотворное действие на обмен жиров и укрепление сосудистой стенки);
- грейпфруты (большое количество витаминов С, Р, а также веществ, нормализующих обмен жиров).
- Выработка тестостерона
Цинк — это микроэлемент, оказывающий непосредственное влияние на половую функцию мужчин, выработку тестостерона и качество спермы, а также на функции щитовидной железы. Цинк содержится в большом количестве в следующих продуктах:
- устрицы и другие моллюски (но обрати внимание, чтобы они были из благополучных по содержанию ртути районов вылова!);
- водоросли;
- куриная печень;
- мягкие сыры (бри, камамбер);
- кедровые орехи.
- Общеукрепляющие
Данная категория продуктов оказывает благотворное влияние на организм в целом, что, в свою очередь, улучшает и потенцию. К данной категории можно отнести:
- женьшень (известное общеукрепляющее средство);
- чеснок (высокое содержание серы благотворно влияет на синтез белков);
- натуральный пчелиный мед (общеизвестное укрепляющее средство).
- Оксид азота
Эксперименты, проводимые Сари ван Андерсеном и Эмили Дж. Данн при факультете психологии и женских исследований Мичиганского университета США в 2009 году, выявили, что нервные высшие центры эрекции находятся под гормональным контролем. Проще говоря, чем больше в вашем организме оксида азота, тем сильнее половой орган. Поэтому в пище должны присутствовать следующие продукты:
- овощной перец, а особенно острый перец чили;
- продукты с витамином В3 (он же РР, никотиновая кислота, ниацин). Этот витамин участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов, обмене липидов и углеводов. Богаты этим витамином:
- говяжья печень;
- баранина;
- тунец;
- лосось;
- сыр;
- яйца;
- цельные злаки;
- бобовые;
- петрушка;
- арахис.
Очень многие травы также богаты витамином РР: щавель, шалфей, клевер, мята, петрушка, крапива, хвощ, хмель, женьшень, ромашка, корень лопуха, люцерна и другие.
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