Иногда мужчины сталкиваются со сложностями с потенцией, а с возрастом это происходит все чаще. Узнаем, с помощью каких продуктов можно улучшить ситуацию и усилить потенцию

Устойчивая эрекция, продолжительный половой акт – все это говорит о хорошей потенции. В этих процессах участвует весь организм: и гормональная система, и кровообращение, и даже состояние психики. Поэтому трудности с половой жизнью могут свидетельствовать о более серьезных проблемах в организме.

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Врачи уверены, что правильное питание улучшает мужскую потенцию, пишет Cosmo. Доктор Тимур Пестерев и диетолог Анна Ивашкевич рассказали, что должно быть в тарелке любимого, чтобы в постели страсти не охладевали.

Укрепление нервной системы

По статистике, более 50% случаев импотенции и проблем в половой сфере у мужчин связано со стрессами и неврозами. Для того чтобы этого избежать, нужно употреблять следующие продукты:

горький шоколад (поднимает уровень серотонина, природный антидепрессант); бразильский орех (высокий уровень селена, оказывает седативный эффект); бананы (большое количество магния, калия и витаминов группы В — все эти вещества оказывают укрепляющий эффект на нервную систему); жирная рыба (полиненасыщенные жирные кислоты в рыбьем жире тормозят выработку гормонов стресса).

Укрепление сосудов

Эрекция и ее качество напрямую связаны с состоянием сосудов. Эрекция возникает благодаря сложному каскаду сосудистых реакций в ответ на сигнал нервной системы. Сосуды лучше всего укрепляют:

фрукты и ягоды с высоким содержанием рутина (витамин К) и аскорбиновой кислоты (витамин С): черника, земляника, вишня, черешня (непосредственно укрепляют сосудистую стенку); авокадо (высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, меди, железа вкупе благотворно влияют на кроветворение и обмен веществ в сосудистой стенке); жирная рыба (полиненасыщенные жирные кислоты также оказывают благотворное действие на обмен жиров и укрепление сосудистой стенки); грейпфруты (большое количество витаминов С, Р, а также веществ, нормализующих обмен жиров).

Выработка тестостерона

Цинк — это микроэлемент, оказывающий непосредственное влияние на половую функцию мужчин, выработку тестостерона и качество спермы, а также на функции щитовидной железы. Цинк содержится в большом количестве в следующих продуктах:

устрицы и другие моллюски (но обрати внимание, чтобы они были из благополучных по содержанию ртути районов вылова!); водоросли; куриная печень; мягкие сыры (бри, камамбер); кедровые орехи.

Общеукрепляющие

Данная категория продуктов оказывает благотворное влияние на организм в целом, что, в свою очередь, улучшает и потенцию. К данной категории можно отнести:

женьшень (известное общеукрепляющее средство); чеснок (высокое содержание серы благотворно влияет на синтез белков); натуральный пчелиный мед (общеизвестное укрепляющее средство).

Оксид азота

Эксперименты, проводимые Сари ван Андерсеном и Эмили Дж. Данн при факультете психологии и женских исследований Мичиганского университета США в 2009 году, выявили, что нервные высшие центры эрекции находятся под гормональным контролем. Проще говоря, чем больше в вашем организме оксида азота, тем сильнее половой орган. Поэтому в пище должны присутствовать следующие продукты:

овощной перец, а особенно острый перец чили; продукты с витамином В3 (он же РР, никотиновая кислота, ниацин). Этот витамин участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов, обмене липидов и углеводов. Богаты этим витамином: говяжья печень; баранина; тунец; лосось; сыр; яйца; цельные злаки; бобовые; петрушка; арахис.

Очень многие травы также богаты витамином РР: щавель, шалфей, клевер, мята, петрушка, крапива, хвощ, хмель, женьшень, ромашка, корень лопуха, люцерна и другие.

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Автор: УНИАН