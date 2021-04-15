Мужчины любят трогать женскую грудь. Но чем медленнее и спокойнее они будут это делать — тем приятнее будет женщинам.

Мужья обычно весьма хороши в сексе, но для мужчин секс все же проще, чем для женщин: знай себе двигайся и получай удовольствие. И неважно, сколько лет пара жената и как хорошо он понимает ее в других аспектах.

Читайте такжеЕсли не хочется - не делай: что меняется в оральном сексе после свадьбыМежду тем есть вещи, которые большинство мужчин не понимает до конца, пишет cosmo.

1. Не надо постоянно менять технику предварительных ласк

Если женщине нравится то, что муж делает в плане орального секса или ласки сосков, это значит именно то, что значит: «Продолжай это делать, не нужно экспериментов. Да, я знаю, что твой язык может вращаться в разных направлениях, но сейчас ты все делаешь правильно. Пожалуйста, не меняй скорость — ой, ты торопишься, откатываем на пять минут назад».

2. Отношение к волосам в интимных местах

Многие женщины ведут постоянную борьбу с ними. Те, кто пользуется воском, делают это раз в месяц. Те, кто бреет, должны делать это чаще. Порой мужья говорят, что не надо сбривать все под корень, а потом жалуются на полный рот волос.

3. Нужно ходить в душ перед сексом

Женщины ходят в ванную, чтобы быстренько принять душ (если ожидается оральный секс), намазаться приятно пахнущим маслом и почистить зубы. Для всего этого приходится прерывать интимный момент. Мужчинам это не очень нравится, но им бы тоже не помешал душ.

4. И после тоже!

Женщинам несоблюдение гигиены грозит всякими неприятностями для мочеполовой системы, так что им точно не стоит залеживаться в кровати после секса.

5. Осторожней с грудью

Мужчины любят трогать женскую грудь. Но чем медленнее и спокойнее они будут это делать — тем приятнее будет женщинам.

6. Смазка не означает провала в постели

Порой лубрикант просто необходим, и тут нет ничего личного. Женщинам бывает сложнее возбудиться и дойти до нужной кондиции. Например, после окончания критических дней или во время грудного вскармливания естественной смазки вырабатывается меньше. И от мужчины это никак не зависит.

7. Будь внимательнее к белью

Хороший комплект нижнего белья стоит недешево, а мужчинам часто хочется поскорее его снять. Но ведь женщина не зря так долго его выбирала. Стоит уважать ее усилия и дать покрасоваться хотя бы пять минут.

8. Женщины могут возбудиться и после секса

Нет ничего странного, если им сразу хочется продолжения. Мужчинам, напротив, требуется передышка. Но ее можно провести не просто лежа в кровати, а поглаживая жену по бедру, например. Или помочь ей с еще одним оргазмом. Руки-то свободны.

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Автор: Иван Бойко