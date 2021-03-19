Случается так, что люди неделями не прикасаются друг к другу. Недели складываются в годы и десятилетия.

Время от времени все супружеские пары жалуются на "привычку" и сексуальную рутину. Но если задуматься, в постоянном партнерстве есть масса преимуществ, и не только то, что муж всегда под рукой (если он не капитан дальнего плавания).

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Предлагаем вам список из десяти "плюсов" близости с мужем. Ведь иногда мы не ценим то, что имеем.

Ваш секс - как хорошо отрепетированный танец, в котором все еще есть место импровизации, пишет Cosmo. Ты на подсознательном уровне знаешь, что, если повернешь голову направо, он свою повернет зеркально, а если положишь свою руку сюда – он свою положит туда. У вас сведены до минимума всякие сталкивания лбами и носами. По одному прикосновению он понимает, что ты хочешь сменить позицию или просишь его продолжать в том же духе.

Если иногда секс не удался — это нормально, потому что у вас есть миллион других попыток и вы все наверстаете.

Он на самом деле хочет, чтобы ты достигла кульминации. Если ты довольна – у тебя отличное настроение, а ему это на руку ))

Он не станет выставлять тебя «непродвинутой», если ты не готова на сексуальные эксперименты. А раз ты не обязана – то с большей охотой на них отважишься.

А вообще вы не прочь поэкспериментировать, потому что это весело и вносит оживление и разнообразие в вашу жизнь. У людей, лихорадочно меняющих партнеров, нет такого великолепного стимула, как необходимость не дать партнеру заскучать! Им достаточно откатать обязательную программу.

Ты можешь не стесняться своего тела. Он все уже видел и принял тебя такой, как есть.

Вы пришли ко взаимной договоренности о том, какие позиции вам нравятся, а какие нет. Можно уже не разыгрывать из себя гимнастку, пытаясь его впечатлить: вы оба помните, как в прошлый раз он тебя раскручивал из позиции «бараний рог».

У женатых людей куда больше секса, чем думает большинство людей.

Он спокойно относится к тем самым дням, потому что он взрослый мужчина, который понимает, что ты взрослая женщина со всеми полагающимися физиологическими функциями.

Вы знаете, как отправить друг друга на седьмое небо блаженства – у вас было время изучить секретные карты удовольствия друг друга.

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Автор: Виктория Гордиенко