Казалось бы, чем же можно удивить во время секса. Но есть несколько вариантов, которые позволят получать еще больше удовольствия и неземной оргазм.

Клитор был и остается «волшебной кнопкой», стимулируя которую девушкам так просто получить сексуальную разрядку.

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Если не хочется долго работать над оргазмом, посмотри на эти позы из нашей мини-камасутры - они гарантируют классный и быстрый секс с хэппи-эндом, пишет Cosmo.

Любовный треугольник: поза лежа, поза на боку, мужчина сверху

Нет, «Камасутра» не предлагает тебе заняться сексом втроем. Мы предлагаем тебе освоить эту во всех отношениях чувственную позу секса, когда доминирует мужчина. Лежа на спине, подними ноги вверх. Правую ногу отведи в сторону так, чтобы она находилась под прямым углом к туловищу, и возьмись правой рукой за правое колено. Твой парень должен встать на одно колено между твоих ног и в этом положении войти в тебя. Поскольку в этой позе секса ты полностью открыта, твой партнер может стимулировать твой клитор и совершать круговые фрикции, которые откроют тебе совершенно новые ощущения. Двигай бедрами в такт его движениям, и очень скоро ты испытаешь оргазм.

Десертная ложка: поза на боку, мужчина сверху

Поза секса на боку «Ложки» идеально подходит для неспешного утреннего секса. Мягкие, неспешные, не слишком глубокие фрикции окончательно развеют остатки сна, и уже через некоторое время ты захочешь перейти к более активным действиям. Однако для того, чтобы усилить ощущения, совсем необязательно менять позу, достаточно лишь немного усложнить ее. Подними лежащую сверху ногу как можно выше, скажи партнеру, чтобы он начал двигаться более интенсивно, и положи его пальцы на свой клитор. Совсем скоро его член доберется до твоей точки G, и утренний секс завершится головокружительным оргазмом. Кстати, не забывай во время секса поглаживать свободной рукой его яички!

Сексуальный секатор: поза лежа, мужчина сверху

Поза для продвинутых любовников, активно осваивающих «Камасутру» и обожающих заниматься сексом на кухне или в кабинете. Как обычно, ложись на стол и забрось ноги на плечи партнеру, мужчина сверху. Когда он войдет в тебя, попроси его скрестить твои ноги. Во время фрикций он должен сводить и разводить твои ноги. Таким образом, во время фрикций твоя вагина будет сжиматься и разжиматься, то обхватывая его член очень плотным кольцом, то расслабляясь. Конечно, эта поза секса подходит только спортивным девушкам. Если ты не привыкла несколько раз в неделю посещать фитнес-клуб, то в процессе ты довольно быстро выдохнешься. Кстати, эта поза секса поможет не только получить вагинальный оргазм, но и подкачать мышцы нижнего пресса.

Клин клином: поза на боку, женщина снизу

Эту позу секса «Камасутра» рекомендует любителям новых ощущений. В этой позе доминирует мужчина. Ляг на бок, подними одну ногу, другую вытяни на кровати. Мужчина входит в тебя из положения сидя, твоя поднятая нога лежит у него на плече. В этой позе секса твой партнер может двигаться не только вперед-назад, но и вверх-вниз, а также совершать круговые фрикции. Попроси его варьировать высоту посадки, пусть он немного приподнимается и опускается во время фрикций, таким образом вы можете определить тот угол проникновения, который доставит вам обоим максимально приятные ощущения. В свою очередь, ты можешь свободной рукой стимулировать себе клитор.

Дракон: поза лежа, женщина снизу, мужчина сзади

Твой парень обычно добирается до финиша быстрее тебя? «Камасутра» советует немного притормозить его. Предложи ему позу секса, когда женщина снизу, но тоже активна. Ложись на живот, подложи под таз небольшую подушку и слегка разведи ноги. Твой партнер должен лечь на тебя всем телом и совершать медленные круговые фрикции. Эта поза не предполагает быстрый секс, она предназначена для медленных чувственных движений. Кстати, ты сама можешь принимать активное участие в процессе. Двигай бедрами в унисон его движениям, это усилит ощущение вашего единения. Не забудь попросить его поласкать языком твою шею и спину, ведь это очень чувствительные зоны женского тела, а из-за того, что твой клитор будет тереться о подушку, в этой позе секса ты очень быстро испытаешь оргазм и, может быть, даже не один.

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Автор: УНИАН