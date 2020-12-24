Для идеального секса женщина должна быть умной и открытой всему новому. Если женщина умная, то она будет любознательной. Она будет понимать, что секс - это очень важная часть нашей жизни и почитает литературу на эту тему, уверены эксперты.

Как вы думаете, какой секс может быть идеальным? Может быть тот, в котором партнеры знают все позы из «Кама-сутры»? Какая женщина или мужчина могут быть идеальными любовниками? Это женщина, умеющая делать минет десятью способами? Или мужчина, имеющий внешность Джеймса Бонда?

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Получайте оргазм "по расписанию"

Устройте себе необычный сексуальный марафон: задайтесь целью ежедневно, например, в 23.00 получать оргазм независимо от того, как сильно вы устали на работе, сердитесь на партнера или сожгли утюгом новое платье. В одиночестве или вдвоем, но вы должны достичь удовольствия во что бы то ни стало! Сделайте вашу сексуальность приоритетной задачей и будет чувствовать себя более спокойно, желанно и уверенно. Да и сама идея о том, что вы изо дня в день оказываетесь на вершине удовольствия, пусть и на один краткий миг — уже звучит чертовски заманчиво.

Открыто говорите о сексе

Многие родители упорно внушают подросткам, что про ЭТО ни в коем случае нельзя говорить вслух. Папы и мамы в своей изобретательности на ниве воспитания доходят до того, что даже придумывают всевозможные страшилки: «В тот момент, когда ты говоришь о сексе, в мире умирает один щенок». А кому захочется быть тайным убийцей милейших домашних любимцев? В итоге мы вырастаем с убеждением, что говорить о личном с близкими нам людьми — постыдное и непристойное занятие. Вместе с тем именно раскрепощенность в обсуждении интимных проблем с теми, кому мы доверяем, делает нас гораздо свободнее и увереннее в постели. Поверьте, даже во время прочтения вслух этого текста, ни одного щенка не пострадало.

Давайте вашей голове отдохнуть

Стоит признать, что самый большой процент импотенции, фригидности и неудовлетворенности в сексе наблюдается среди работников умственного труда. И этот факт должен вас всерьез насторожить. Если вы всерьез испытываете серьезные интеллектуальные и нервные нагрузки, возьмите за правило на регулярной основе разгружать голову. Выделите 20 минут и отправляйтесь на прогулку, идите спокойным шагом, концентрируйтесь на своем дыхании. Эта элементарная ежедневная практика позволит избавиться от внутреннего напряжения и самым лучшим образом скажется на интимной жизни.

Тренируйте интимные мышцы

Упражнения Кегеля помогают укрепить мышцы матки и тазового дна, служат профилактикой многочисленных гинекологических заболеваний и заметно улучшают качество секса. Самое приятное, что выполнять их можно в любое время, сидя или лежа, за рулем автомобиля, за рабочим столом или прямо сейчас, когда вы читаете эти строки. Классика жанра — крепко сжать мышцы тазового дна, досчитать до 6-8 и постепенно расслабить. Повторяйте по 10 раз трижды в день и будет вам и вашему партнеру сексуальное счастье.

Пересмотрите свой рацион

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Sexual Medicine, обнаружили связь между высоким уровнем холестерина и сексуальным возбуждением. «Плохой» холестерин заполняет сосуды и препятствует движению крови, в том числе в области таза и гениталий. Это, в свою очередь, притупляет желание и затрудняет достижение оргазма. Хотите получать удовольствие на 100% — ограничьте потребление жиров животного происхождение и избегайте блюда промышленного производства. И не забывайте про продукты-афродизиаки: авокадо, миндаль, клубнику, устрицы, шоколад и специи (кардамон, карри и корица).

Уделяйте три минуты на комплименты

Ежедневно «заменяйте» одну отрицательную вещь, которую вы говорите/думаете о своем теле, на что-то, что вам самой очень приятно было бы услышать. Тратьте на комплименты самой себе, как минимум, три минуты. Стоя в ванной комнате перед зеркалом, говорите, что ваш живот выглядит «невероятно мило» сегодня вместо того, чтобы, сощурившись, отводить от него глаза, будто вас слепит солнце. Изо дня в день переходите к новой части тела и, на полном серьезе, говорите ей приятное. Терапевтический эффект очевиден — вы перестанете беспокоиться о том, что партнер заметит недостатки фигуры в постели, и получите самый беззаботный оргазм в жизни. Станьте для тела лучшим другом и, в конце концов, полюбите себя!

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Автор: УНИАН