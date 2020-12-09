Психолог дала несколько советов.

Часто люди бояться пробовать что-то новое в сексе. Поэтому партнера нужно подготавливать к экспериментам постепенно, а не "вываливать" все в лоб.

Об этом рассказала психолог Екатерина Клюшниченко в эксклюзивном интервью УНИАН.

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Человека в принципе всегда пугает что-то новое. А секс - это интимный процесс. И новое в таком вопросе для многих людей - просто табу. Также не стоит исключать момент воспитания. Часто запрет на что-то новое тянется еще из детства. Тут не только про секс, а новое в целом. Страх также может быть связан с тем, что нас могут попросту не понять. В интимных отношениях участвуют оба, и страх быть отверженным может очень сильно влиять. «Вдруг меня партнер не так поймет», «подумает обо мне что-то этакое»...

Тут важны ваши отношения с партнером на ментальном уровне. Насколько вы доверяете ему и готовы выходить на новый уровень в сексуальных отношениях. Важна психологическая готовность партнеров в этом вопросе.

"У каждого человека свой взгляд на секс-игрушки, и заставить своего партнера использовать что-то, если он этого не хочет, мы не можем никак. Можно ему показать примеры того, как это может быть - в фильмах или же рассказать, как вам бы этого хотелось. Постараться максимально красочно описать свои ощущения и то, как сильно вам этого хочется. Возможно, узнать, что ему хочется и предложить исполнить какие-то его желания взамен на ваши. Дальше - уже выбор за партнером. Может, он не согласится сразу на что-то сверхэкспериментальное, но на что-то маленькое и приятное для вас очень даже может быть", - сказала психолог.

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Автор: Диана Могилевич