Научившись простым секс-трюкам, можно существенно разнообразить свою интимную жизнь.

Превратить секс из "так себе" на "вау!" не так уж сложно. Попробуй применить на практике несколько маленьких подсказок и будь уверена - твой бойфренд никогда этого не забудет.

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Четыре секс-трюка, которые он запомнит навсегда и точно не останется равнодушным:

Поддерживай зрительный контакт

Это вовсе не так странно, как может показаться на первый взгляд, пишет Cosmo. Наоборот, глядя прямо в глаза друг другу во время секса, вы с парнем почувствуете эмоциональное единение и связь, что, в свою очередь, усилит обоюдное возбуждение.

Дразни его

Опрокинь его на спину, сама сядь сверху и скажи: «Сегодня правила диктую я, и лучше бы тебе меня слушаться». Затем сообщи ему условия игры: он не должен кончать до тех пор, пока ты ему не разрешишь и наоборот. Попеременно ласкайте эрогенные зоны друг друга (соски, шея, внутренняя поверхность бедер), но не доводите «дело» до логического финала. По мере того, как будет нарастать возбуждение, будет нарастать и сексуальное предвкушение, а оно, как известно, работает лучше любого афродизиака.

Создай настоящую близость

Вопреки распространенному мнению, самой интимной и близкой эмоционально позой является вовсе не миссионерская. Предложи парню сесть у изголовья кровати, предварительно подложив ему под спину мягкую подушку, а сама устраивайся сверху. Благодаря тому, что вы оба сидите, можно будет держать друг друга в тесных объятиях, целоваться, смотреть в глаза. Такой вариант наездницы нравится нам даже больше классического!

Подстегни его ощущения

Используй шелковый шарф или галстук, чтобы завязать глаза бойфренду. Временно лишив его зрения, ты моментально обостришь все остальные чувства — прикосновение, обоняние. Эффект можно усилить еще больше, если вставить ему в уши наушники с включенной музыкой (приятной, разумеется). Таких острых ощущений от твоих поцелуев и ласк он не испытывал никогда прежде!

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Автор: УНИАН