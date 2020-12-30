Эти изменения в сексе могут спасти окружающую среду, убеждены эксперты.

С каждым годом экологически сознательных людей становится все больше. Мы все чаще сортируем мусор, отказываемся от пластика и полиэтилена. Но мало кто из нас задумывался над тем, что и секс имеет влияние на экологию.

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Предлагаем 4 способа, как спасти планету, занимаясь сексом. Специалисты убеждены, если ты не готов сортировать мусор или же носиться с экосумками, можно изменить свой подход к сексу, пишет Maximonline.

В этом тебе помогут несколько советов:

Откажись от секса в душе

Ты хоть представляешь, сколько воды тратится, пока вы с девушкой намыливаете друг друга гелем для душа с ароматом мандаринок? Так этой водой можно было бы напоить целую стаю обезвоженных сурикатов.

Экологи рекомендуют отказаться даже от чистки зубов под душем, чтобы сэкономить воду, – что уж говорить о сексе. (Хотя, если секс длится столько же, сколько чистка зубов, то пункт не так критичен.)

Реже стирай постельное белье

Если ты ведешь полигамный образ жизни и твою холостяцкую берлогу посещают несколько девушек, кодекс джентльмена и правила гигиены обязывают тебя после каждой новой девушки менять постельное белье.

Но если девушки всегда одни и те же, менять белье и стирать ее после каждого свидания не только невыгодно, но и не экологично – одного порошка не напасешься. Поэтому береги для каждой девушки свой комплект постельного белья и стирай его после нескольких встреч.

Можешь, чтобы не запутаться, распределить белье по цветам.

Делай секс-игрушки сам

Секс-игрушки изготавливают из вредного пластика, и опять же для каждой девушки нужен свой комплект секс-игрушек. А если какая-то из девушек исчезает из твоей жизни, то с ней должен исчезнуть и комплект секс-игрушек (не в смысле, что она их украдет, а в смысле – тебе следует его выбросить). Ищи экологическую альтернативу.

Например, трусики девушки заменят кляп, тонкая деревянная кухонная лопатка заступит на место кнута, а огурец... ты и сам все понимаешь.

Занимайся сексом днем

Так ты сэкономишь бесценную электроэнергию. Ну или занимайся сексом в темноте – между прочим, при занятии сексом вслепую чувствительность у девушек растет. К тому же в темноте ей легче представить на твоем месте кого-то, кто меньше беспокоится об окружающей среде.

Попробуй пересмотреть свою интимную жизнь, чтобы не только улучшить ее, но и сделать собственный позитивный вклад в окружающую среду.

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Автор: УНИАН