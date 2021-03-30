Возьми на вооружение эти техники, чтобы получать и дарить максимум удовольствия во время секса.

Миссионерскую позицию считают одной из самых скучных. И причина здесь очень проста: большинство мужчин используют однообразные колебания взад-вперед, которые не позволяют получить максимум удовольствия. Предлагаем твоему вниманию 5 техник Камасутры, которые помогут прокачать миссионерскую позу.

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Как пишет 24 канал со ссылкой на Men's Health, есть интересные способы улучшить секс в миссионерской позиции. Возьми их на вооружение, чтобы вы вместе со своей партнершей полюбили ее еще больше.

5 техник для секса в миссионерской позе

Взбивание

Возьмись за основание пениса. Затем двигай им по кругу во влагалище своей партнерши.

Чувствительность стенок вагины варьируется в разных областях. Поэтому с помощью круговых движений можно положительно повлиять на процесс получения удовольствия. Особенно актуальным будет этот совет для мужчин со сравнительно тонким пенисом.

Растирание

Часто мужчины стараются после проникновения в миссионерской позиции уделять максимум внимания передней стенке влагалища. Мол, там же точка G, так зачем распыляться? Но не всем женщинам нравится однообразие. Тебе нужно стараться "тереться" не только о переднюю стенку влагалища, но и заднюю.

Для этого в миссионерской позиции толкай пенис вниз, а не вверх. Делай толчки короткими и острыми, а не старайся погрузиться максимально глубоко.

Пирсинг

Попроси свою партнершу, чтобы она опустила бедра, лежа на спине. Поднимись над ней так, чтобы твое тело было выше, чем обычно. Твои плечи должны быть на одной линии с ее головой. Когда ты входишь и выходишь, твой пенис будет скользить вперед и назад по ее клитору, обеспечивая дополнительную стимуляцию.

Рекомендуем делать это медленно и легко. Ты же помнишь, что клитор не нужно безумно и агрессивно тереть.

Удар вепря

Когда ты входишь и выходишь в миссионерской позе, направь свой пенис влево или вправо, оказывая постоянное давление на одну сторону ее влагалища.

Исследования показывают, что у большинства женщин одна сторона более чувствительна, чем другая. Поэтому тебе нужно экспериментировать, определив, какую именно сторону нужно стимулировать максимально.

Спортинг воробья

Делай быстрые неглубокие движения внутрь и наружу, не выходя полностью.

Для многих женщин первые несколько сантиметров влагалища наиболее чувствительны. Поэтому не нужно входить на полную, стараясь подарить удовольствие.

Возьми на вооружение эти техники, чтобы получать и дарить максимум удовольствия во время секса. Вам вдвоем однозначно понравится.

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Автор: Иван Бойко