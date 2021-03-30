Миссионерскую позицию считают одной из самых скучных. И причина здесь очень проста: большинство мужчин используют однообразные колебания взад-вперед, которые не позволяют получить максимум удовольствия. Предлагаем твоему вниманию 5 техник Камасутры, которые помогут прокачать миссионерскую позу.
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Как пишет 24 канал со ссылкой на Men's Health, есть интересные способы улучшить секс в миссионерской позиции. Возьми их на вооружение, чтобы вы вместе со своей партнершей полюбили ее еще больше.
5 техник для секса в миссионерской позе
- Взбивание
Возьмись за основание пениса. Затем двигай им по кругу во влагалище своей партнерши.
Чувствительность стенок вагины варьируется в разных областях. Поэтому с помощью круговых движений можно положительно повлиять на процесс получения удовольствия. Особенно актуальным будет этот совет для мужчин со сравнительно тонким пенисом.
- Растирание
Часто мужчины стараются после проникновения в миссионерской позиции уделять максимум внимания передней стенке влагалища. Мол, там же точка G, так зачем распыляться? Но не всем женщинам нравится однообразие. Тебе нужно стараться "тереться" не только о переднюю стенку влагалища, но и заднюю.
Для этого в миссионерской позиции толкай пенис вниз, а не вверх. Делай толчки короткими и острыми, а не старайся погрузиться максимально глубоко.
- Пирсинг
Попроси свою партнершу, чтобы она опустила бедра, лежа на спине. Поднимись над ней так, чтобы твое тело было выше, чем обычно. Твои плечи должны быть на одной линии с ее головой. Когда ты входишь и выходишь, твой пенис будет скользить вперед и назад по ее клитору, обеспечивая дополнительную стимуляцию.
Рекомендуем делать это медленно и легко. Ты же помнишь, что клитор не нужно безумно и агрессивно тереть.
- Удар вепря
Когда ты входишь и выходишь в миссионерской позе, направь свой пенис влево или вправо, оказывая постоянное давление на одну сторону ее влагалища.
Исследования показывают, что у большинства женщин одна сторона более чувствительна, чем другая. Поэтому тебе нужно экспериментировать, определив, какую именно сторону нужно стимулировать максимально.
- Спортинг воробья
Делай быстрые неглубокие движения внутрь и наружу, не выходя полностью.
Для многих женщин первые несколько сантиметров влагалища наиболее чувствительны. Поэтому не нужно входить на полную, стараясь подарить удовольствие.
Возьми на вооружение эти техники, чтобы получать и дарить максимум удовольствия во время секса. Вам вдвоем однозначно понравится.
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