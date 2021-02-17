Предлагаем разобраться в простых правилах вдохов и выдохов, которые увеличат количество оргазмов и сделают их ярче.

Дышим мы постоянно — когда ходим на работу, едим, спим или тренируемся. И почти никогда не обращаем на это внимания, а зря! Правильное дыхание — это не только способ побить личный рекорд на беговой дорожке, но и возможность получить гораздо более яркий оргазм во время секса.

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Секс - сложный процесс, на результат которого влияют многие факторы, пишет Cosmo. Значение имеет всё: здоровье, настроение, знания, опыт, фаза менструального цикла, ретроградный Меркурий и даже последний просмотренный фильм.

О многих составляющих секса говорят постоянно: уделяют внимание и здоровью, и фетишам, и сексуальным игрушкам. А вот дыхание обходят стороной, а если про него и вспоминают, то чаще всего в связке с энергиями и прочей эзотерикой. Но гораздо правильнее рассматривать физиологические аспекты дыхания, а не выяснять, какой чакрой надо втягивать воздух: анахатой или манипурой.

Так что предлагаем разобраться в простых правилах вдохов и выдохов, которые увеличат количество оргазмов и сделают их ярче.

Не забывайте дышать

Звучит смешно, но исследования показывают: женщины, задерживающие дыхание, испытывают трудности с получением оргазма. Не лучше и поверхностная неровная одышка, которая начинается, если о кислороде ты вспоминаешь, когда его уже не хватает.

Не знаем, что там с чакрами, но точно можем сказать: без достаточного количества воздуха хорошего секса точно не будет. И потому в первую очередь надо помнить о дыхании, а не думать, как повернуться, чтобы живот выглядел плоским. Да, кстати, о животе...

Дыши животом

Нет нужды в сложных техниках: не надо представлять, что ты дышишь какой-то не приспособленной для этого частью тела (например, большим пальцем ноги). Не нужно визуализировать энергию, которая наполняет твое тело с каждым вдохом. Просто научись дышать животом: это поможет при минимальных усилиях максимально наполнить легкие кислородом. А кислород — это не только ячейка в таблице Менделеева, но и залог нормальной работы всех органов тела. Да, и клитора тоже!

Контролируй дыхание

Не зря столько времени дыханию уделяют в йоге, медитации и тантрическом сексе. Когда ты сосредочена на нем, голова очищается от всего лишнего: например, от мыслей о несданном отчете или подкрадывающемся дедлайне. Концентрация на вдохах и выдохах — лучший способ погрузиться в свое тело, почувствовать, что происходит с тобой и вокруг тебя здесь и сейчас.

Практикуйся

Если ты когда-либо изучала дыхательные техники, рекомендуемые при родах, то наверняка знаешь: осваивать их советуют задолго до того, как окажешься в больнице. Невозможно прочитать рекомендации, а потом просто взять и применить их на практике в час икс. Аналогично дело обстоит и с сексом: глубокое расслабленное дыхание животом при помощи тренировок надо превратить в навык, включающийся автоматически.

Вот самое простое дыхательное упражнение:

Устройся покомфортнее (неважно, сидя или лежа), положи одну руку на грудь, другую — на живот. Сделай вдох, почувствуй, как сначала расширяется диафрагма, затем — живот. Ощути, как напрягается пресс, потом — мышцы таза. Сосредоточься на своих ощущениях, сконцентрируйся на том, как воздух «прокатывается» по всему телу. Когда освоишься с этой частью упражнения, переходи к следующей: сокращай мышцы таза на выдохе. Регулярно повторяй это упражнение, следи за концентрацией внимания на дыхании. Мысли могут привычно улетать к отчетам и дедлайнам: когда замечаешь это, возвращайся обратно «в тело», снова сосредоточившись на вдохах-выдохах. Попробуй дыхание животом во время мастурбации, и посмотри, как оно влияет на «соло-секс».

Пробуй дышать правильно во время секса

«Встроить» освоенную технику в интимные моменты не так просто, как кажется. Лучше всего начинать с ситуаций, когда ты ведешь себя не так активно, как партнер. Сначала пробуй глубокое дыхание и концентрацию на ощущениях во время расслабленного куннилингуса. Подойдут прелюдия и петтинг: начинай с дыхания, а потом добавляй к нему прикосновения партнера.

Можно научить контролируемому дыханию и мужчину: это поможет синхронизироваться и лучше чувствовать друг друга. Но это уже высший пилотаж: начни просто с объяснений, что ты экспериментируешь с дыхательными техниками, особенно если до этого ваш секс был бурным и за пять минут вы успевали сменить три позы и четыре места и даже присматривались к люстре.

И, наконец, если контролируемое дыхание никак не изменит ваш секс, помни: оно всё еще остается отличным способом успокоиться и работает в офисе или дома перед сном. Изучить его стоит — дедлайны и горящие проекты никто не отменял.

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Автор: УНИАН