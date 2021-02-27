Более поздние исследования показывают, что секс может уменьшить стресс и помочь людям с бессонницей заснуть и не уснуть.

В рекомендациях по поводу бессонницы редко упоминается потенциально немедикаментозное вспомогательное средство для сна, которое бесплатно и легко доступно для большинства людей: секс, будь то с партнером или "в одиночку".

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После оргазма уровень окситоцина и пролактина повышается, а уровень кортизола падает. Здравый смысл подсказывает, что повышение уровня гормонов хорошего самочувствия в организме и снижение уровня гормонов стресса может помочь нам лучше спать. Однако данных о сексе и сне мало, отчасти из-за табу, пишет Медикфорум.

Доктор Джудит Дэвидсон, клинический психолог и исследователь сна из Королевского университета, была удивлена нехваткой качественных исследований секса и сна, когда она написала второе издание своей книги самопомощи при бессоннице «Погрузитесь в сон».

«Я действительно не знаю, почему отсутствуют доказательства», - говорит она. - «Возможно, исследователи в области сна и в области секса не выходили далеко за рамки своих академических границ. Это меня озадачило».

На данный момент только одно небольшое исследование с участием 10 человек изучило сон после сексуальной активности с помощью полисомнографии - золотого стандарта теста для диагностики нарушений сна, который измеряет мозговые волны, частоту сердечных сокращений и другие показатели. Опубликованное в 1985 году исследование показало, что мастурбация не оказывает значительного влияния на сон.

Более поздние исследования показывают, что секс может уменьшить стресс и помочь людям с бессонницей заснуть и не уснуть. Хотя доказательная база невелика, а в некоторых исследованиях отсутствуют объективные измерения, в обзоре, проведенном в 2016 году исследователями Университета Оттавы, сделан вывод о том, что секс является «возможной альтернативой или дополнением к другим стратегиям лечения бессонницы».

Это вывод, к которому многие люди приходят сами. Исследование, проведенное в 2019 году с участием 778 человек под руководством доктора Мишель Ластелла из Университета Центрального Квинсленда в Австралии, показало, что как мужчины, так и женщины ощущают, что они быстрее засыпают и лучше спят после оргазма с партнером или в одиночку.

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Автор: УНИАН