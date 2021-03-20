Секс действительно способен устранить многие последствия сидячего образа жизни, убеждают эксперты.

Секс, как известно, хорошее лекарство против многих болезней. И расстройства здоровья, вызванные сидячим образом жизни, - не исключение. Сидячая работа буквально убивает позвоночник и многие внутренние органы, если во время работы не делать перерыв и легкую разминку. Но вас спасти может секс.

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Любителям размяться с помощью сексуальных игр хотим сказать: вы на правильном пути. Секс действительно способен устранить многие последствия сидячего образа жизни, рассказывает Maximum со ссылкой на MPort.

Это возможно благодаря возвратно-поступательным движениям, которые ликвидируют застойные явления в органах таза. Также кровообращение в нижней части тела, нормализуется артериальное давление.

Отметим, секс - отличная разминка для всего тела, ведь он может заменить несложную тренировку.

Кстати, ученые постарались даже научным путем выяснить, каким позам стоит отдать предпочтение при болях в спине, вызванных сидячим образом жизни. Университет Ватерлоо (Канада) еще в 2014 году провел исследование, изучив механику движений позвоночника во время секса у 10 супружеских пар. Медики использовали инфракрасные и электромагнитные системы захвата движения, которые фиксировали движение позвоночника.

Полученная информация позволила однозначно заявить: самая полезная поза для занятий сексом при сидячем образе жизни – doggy-style (девушка в коленно-локтевой позе, мужчина сзади, но поступательных движений позвоночником делать не стоит, их лучше заменить вращением бедрами).

Весь фокус в том, что при такой позиции у обоих партнеров улучшается состояние позвоночника, кровоснабжение органов малого таза. Кроме того, выброс окситоцина способствует снижению любых болевых ощущений.

Следующей по полезности считается позиция "ложки" - когда партнеры лежат в похожей позиции на боку. Эта позиция позволяет расслабить позвоночники обоих партнеров и мышечный корсет.

И наконец, классическая миссионерская позиция. Да-да, несмотря на банальность, она чрезвычайно полезна для того, чтобы обоим партнерам не пришлось слишком напрягать спину. Есть и еще один несомненный плюс: даже при сильной усталости миссионерская позиция позволит продолжить секс и подарить удовольствие обоим.

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Автор: Иван Бойко