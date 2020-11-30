Секс есть много у кого, а стройность и красивые формы — нет. Но ведь учёные не раз доказывали, что калории-то во время секса убегают и для сердечно-сосудистой системы секс полезен. Разберемся подробнее.

К сексу подходят по-разному. Кто-то изучает пути получения удовольствия, кто-то - то, как секс продлевает жизнь, кто-то пытается даже вред найти.

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Ведущая тренингов, посвящённых технике хорошего секса Екатерина Любимова рассказала, как совместить приятное с ещё более приятным, и разработала программу похудения, основанную на сексе, пишет lifehacker.

Идея худеть в постели пришла в голову женщине, была опробована на женщинах, преподаётся для женщин. Мужчинам останется пожинать плоды.

Секс или фитнес?

Ключевой вопрос: почему нельзя оставить секс для удовольствия и продолжения рода, зачем обязательно подключать к нему какой-то фитнес и похудение? Затем, что сексуальное удовлетворение и другие плюсы (о них чуть позже) послужат естественным стимулом для регулярных занятий.

Похудеть к лету, привести себя в форму - это всё расплывчатые формулировки, которые мало кого могут подвигнуть на работу со своим телом. Иначе все бы мы выглядели как античные статуи атлетов.

Зато идея заняться хорошим, красивым, энергичным сексом заманчива настолько, что работа над мышцами отходит на второй план.

Это вообще возможно?

Интересный вопрос. Секс есть много у кого, а стройность и красивые формы - нет. Но ведь учёные не раз доказывали, что калории-то во время секса убегают и для сердечно-сосудистой системы секс полезен. И сами мы прекрасно понимаем, что для многих поз, теоретически интересных, просто не хватает сил или спортивной подготовки.

Разделите половой акт на составляющие с точки зрения фитнес-тренера, и вы увидите там и кардионагрузку, и динамические движения мышц, и статику.

Почему не все худеют от секса?

Вспомним главное правило хорошей формы, о котором говорят все инструкторы в спортзале. Без правильного питания нет результатов. Ну кто хоть раз пытался провести связь между дневной нормой калорий и сексом? А между тем тренировка есть тренировка.

Впрочем, тут вы вряд ли узнаете что-то новое. Правильное питание на то и правильное. Тема исследована, и особых откровений тут нет.

О чём же тогда тренинг?

Тренинг о том, как часто нужно заниматься сексом, чтобы были результаты. А именно - каждый день. Захватило дух? Это только начало. Сексуальная сессия, которая сгонит жирок и укрепит мышцы, длится как хорошая тренировка в спортзале. Не меньше 40 минут. Круто?

Всё просто. Если заниматься каждый день по часу в зале, то беговая дорожка осточертеет быстро (особенно с непривычки). Секс такого недостатка лишён, никуда вы из постели не сбежите.

Часто и помногу — и всё?

Не всё. Придётся добавить то самое разнообразие, которого иногда не хватает парам. Человек — существо ленивое. Если пара научилась получать разрядку в паре-тройке знакомых поз, то поменять их уже сложно. Тут неудобно, тут руки не держат, тут растяжки не хватит, тут за пару фрикций навалилась усталость.

Нет уж, секс-фитнес предполагает регулярную смену поз так, чтобы за один сеанс можно было проработать разные группы мышц. Плюс особенная фишка от автора методики. Небольшие дополнения к каждой позе, чтобы нагрузка была достаточной.

Обещанное разнообразие, кстати, это один из действенных способов уговорить партнёра на секс-фитнес. Будет необычно, будет по-новому и с каждым разом всё круче.

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Автор: УНИАН