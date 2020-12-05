Пожалуй, прелюдия — наиболее игривый и чувственный этап интимной близости. Благодаря ему партнеры ощущают более глубокую связь друг с другом, избавляются от напряжения и начинают лучше понимать язык своего тела.

Многие думают, что мужчины не очень любят прелюдию. Но, возможно, они просто хотят ее немного разнообразить.

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Немного терминологии. Прелюдия — это ласки, прикосновения и любой другой тактильный контакт, который происходит до секса с целью расслабить, раскрепостить и возбудить партнера. Долгие поцелуи, горячие объятия, петтинг, взаимная мастурбация, эротический массаж и даже совместный просмотр порно вполне можно назвать прелюдией.

Давайте разберем несколько возможных вариантов нежностей до секса, когда главная роль возложена на девушку.

Короткий стриптиз и эротический массаж

Увы и ах, но мужчины любили и всегда будут любить глазами больше, чем другими частями тела, пишет Cosmo. Поэтому им так важно ежедневно видеть свою избранницу хотя бы немного сексуальной и привлекательной. Понимаешь теперь, почему растянутый свитер и дырявые лосины лучше не надевать? Но да ближе к делу. Также ты знаешь, что мужчины просто визжат от стриптиза и эротического массажа. И что самое интересные — не профессиональных: это слишком скучно. Так что легкие эротический танец и массаж твой возлюбленный точно оценит. И можешь не рассчитывать, что придется отжигать полчаса. Пару минут — и парень уже у твоих ног. Или не ног.

Покусывания сосков

Это, конечно, менее «эрогенная» зона, чем шея, белая линия живота или мошонка. Но ей все равно нужно уделять внимание. Как именно? Нежно и страстно поглаживая, целуя, облизывая и покусывая. Откровенно говоря, парням нравятся почти те же манипуляции, что и девушкам. Так что лучший способ возбудить мужчину через воздействие на соски — вспомнить, какие лично тебе нравятся прикосновения к этому участку. Правда, всегда остается процент партнеров, которые не оценят такую прелюдию. Лучше уточни у своего возлюбленного заранее, как он к ней относится.

Игры языком вместо минета

Избалованный нынче мужчина пошел — классической «глубокой глоткой» его не удивить! Что уж говорить о более простых техниках минета. А значит, нужно изучать что-то новое, чтобы сделать оральный секс просто незабываемым для своего избранника. Можно, конечно, записаться к коучу на специальные уроки и овладеть искусством ласк на профессиональном уровне. А можно просто вместо обычных движений вверх-вниз попробовать интенсивно воздействовать на член языком. Представь, что это большой леденец и тебе нужно как можно скорее его облизать кончиком со всех сторон.

Внимание к лубриканту

С ароматом, вкусом, согревающим и охлаждающим эффектами и даже с блестками. В мире ежедневно продается невероятно сколько тысяч лубрикантов, а некоторые девушки все еще боятся прикоснуться к этому жидкому объекту. Надеемся, ты не из них. Ведь парни очень любят, когда девушки настолько берут инициативу в свои руки, что самостоятельно надевают партнеру презерватив и наносят на все тело лубрикант. А затем еще и с удовольствием наслаждаются процессом, когда парень делает то же в ответ. Эротический массаж, возбуждение и сближение гарантированы!

Запрет на прикосновения к своему телу и телу девушки

Легкий БДСМ заказывали? Примите, разденьтесь. Мужчины очень любят придать сексу немного дерзости, поэтому с удовольствием согласятся на эксперимент с завязанными руками и ногами. Можешь использовать для этого длинный шелковый шарф, специальные веревки или наручники. Вообще подойдет все, чем можно частично обездвижить мужчину. «Что же здесь оригинального?» — спросишь. А представь, что чувствует парень, когда ты делаешь ему невероятный минет, а он не может прикоснуться к твоей груди или даже взять за волосы.

Однако не стоит считать прелюдию лишь «аперитивом», который распаляет аппетит, «вступлением» перед половым актом. Взаимные ласки, да и вообще любые сексуальные практики, которые доставляют удовольствие обоим партнерам, являются сексом. И за прелюдией не обязательно должно следовать вагинальное проникновение. Всё зависит исключительно от ваших желаний.

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Автор: УНИАН