Если устали от монотонности в сексе, супружеское ложе изъезжено вдоль и поперек — самое время попробовать что-то новенькое.

У многих бывали моменты, когда интимные органы отказывались сотрудничать и секс длился меньше, чем хотелось бы. Это нормально.

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Но если вам обоим хочется, чтобы действо было более долгим, попробуйте эти позы и поверьте, вы точно откроете новые возможности вашего тела.

Оральный экзамен

Прежде чем переходить к основной части программы, ложись на спину, пусть он сделает тебе куннилингус (идеально — не до финиша), параллельно лаская клитор пальцем, пишет Cosmo. Так и ты скорее оргазм получишь, и он не будет переживать, если все закончится быстро, а ты еще не возбудилась.

Догги-доминанта

Вариация догги-стайл, когда проникновение не такое глубокое: он стоит на коленях и опускается на ноги после каждого движения. А если ты обнимешь ногами его бедра, сможешь лучше контролировать его действия.

Гни и нажимай

Еще одна удобная поза, в которой твои поднятые согнутые ноги не дают ему сразу разогнаться. Ложись на край кровати, согни ноги и упрись ему в грудь (он стоит на полу на коленях). К тому же у вас обоих свободны руки.

Вьюнок

Модификация миссионерской позы. Ляг на спину, правую ногу согни в колене. С ее помощью, а также раздвигая и сводя ноги, ты контролируешь его движения.

Шпагат

Поза только для тренированных девушек с хорошей растяжкой! Встаньте у стены, пусть он на нее опирается, а ты закинь ногу ему на плечо (или попроще — на бедро). Отвлекаясь на то, чтобы удержать равновесие, он не будет полностью концентрироваться на сексе и наверняка продержится дольше.

Помните, в каждой паре свои уникальные отношения, не нужно ни на кого равняться. Будьте честны друг с другом, не бойтесь открыто говорить о своих желаниях, импровизировать, оставлять небольшое чувство голода — и секс никогда не будет для вас проблемой.

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Автор: УНИАН