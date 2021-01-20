Регулярная сексуальная жизнь — залог гармонии в семье. Но что делать, если у одного (а может и сразу у двух) партнеров исчезло желание радовать друг друга в постели? В такой ситуации люди нередко ищут способы повысить либидо.
А вот эксперты выяснили, что черты лица могут указывать на сексуальный потенциал. Рассказываем, как его можно определить.
- Око
Специалисты отметили, что люди с большими глазами – сексуальные личности. Но внимание стоит уделить и цвету глаз, ведь чем оттенок теплее, тем человек активнее в постели, пишет wday.
- Нос
Лучшими любовниками считают людей, у которых "орлиный" и греческий нос с горбинкой. По словам экспертов, они очень тонкие натуры и довольно страстные в постели.
- Губы
Оказывается, что узнать насколько человек чувствителен и сексуальный можно, взглянув на его рот. Особенно надо присмотреться к нижней губе, которая является главным индикатором сексуального потенциала. Если она больше верхней, значит перед вами страстная натура, которая не прочь поэкспериментировать в постели.
- Уши
Некоторые люди стесняются своих оттопыренных ушей, но специалисты уверены, что именно их владельцы – страстные любовники.
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