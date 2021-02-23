Твои отношения с любимым человеком подают сигналы SOS? А о романтике приходится только мечтать... Значит, нужно найти "врагов" и начать с ними борьбу.

Согласись, полностью перекраивать дом по правилам фэн-шуй или тантры сложно. К тому же не все восточные рекомендации можно применять в современных реалиях. Но от некоторых предметов в спальне все же рекомендуем избавиться.

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Предлагаем список лишних вещей, без которых ваша интимная жизнь будет гораздо приятнее, пишет Cosmo.

Картины-триптихи

Сейчас считаются модными работы, изображения которых разбито на три полотна. Так часто изображают цветы, пейзажи или сакуру. Но лучше избегать подобных картин и в доме, и в спальни. Они разделяют энергию пары и могут даже привести к тому, что в отношениях появится любовный треугольник.

Подлинники без точного названия и концепции

Даже коллекционерам картин не рекомендуется хранить все находки там, где живут люди. Поэтому они чаще всего имеют отдельные помещения для своих работ. Объясняется это не только не подходящим для материалов температурным режимом, а и тем, что картины могут хранить энергетику или настроение художника, который их писал. А значит, затем они легко передадут их партнерам. К примеру, если автор при создании полотна был болен или плохо себя чувствовал, то, вполне вероятно, скоро проблемы начнутся и у пары. В том числе в постели, если повесить такую работу в спальне.

Зеркала-мозаики

Зеркало всегда должно быть цельным и целым. Да, сейчас можно увидеть интересные зеркальные мозаики или отдельные отражающиеся элементы на мебели или часах. Они неплохо выглядят и, возможно, подойдут для ресторана или магазина. Но дома такой декор лучше не использовать. Он может спровоцировать ссоры и ухудшить отношения между партнерами. И именно поэтому лучше выбрать большой зеркало в обычной раме, чем заказывать какое-нибудь дизайнерское, созданное из нескольких кусков.

Склад ненужных вещей под кроватью

Что только не хранят пары под ложем: чемоданы, старое постельное белье, непонятно кем врученные подарки, посуду и деньги. Но им там точно не место! На Востоке считают, что кровать, на которой спит пара, вообще должна быть без ящиков и на крепких ножках, а под ней может лежать разве ковер. Если в помещении совсем нет места, поэтому ложе имеет систему для хранения, туда разрешается класть разве постельное белье или подушки. Все остальное на подсознательном уровне будет мешать расслабиться — ты не сможешь ни выспаться, ни расслабиться во время секса.

Фотографии родственников

Лучшее место для их хранения — гостиная или прихожая. В спальне же можно поставить разве пару фотографий с партнером. И да, изображений детей тоже лучше избегать. Хотя бы на прикроватных тумбах. Неоднократно даже современные психологи приходили к тому, что фотографии близких и родственников в спальне ухудшают либидо и качество секса в целом. Как только снимки ставили в другие комнаты, проблемы в интимной жизни исчезали.

Сухие или увядшие цветы

Они символизируют угасающие чувства и страсть. Поэтому в спальне не должно быть сухих или увядших растений. Также лучше не использовать там искусственные цветы. По некоторым теориям, они вообще сулят проблемы со здоровьем. Если очень хочется, чтобы срез любимых роз или тюльпанов дольше радовал, поставь его в прохладное место или на окно, подрезай каждые два дня стволы и следи, чтобы вода была свежей и холодной. Да, еще один момент — лучше всего, чтобы цветы в спальне были розовыми или красными. Идеально, если это будут пионы.

Техника

В спальне не должно быть телевизоров, колонок и компьютеров. Некоторые специалисты считают, что в этой комнате даже телефон не рекомендуется заряжать, а уж тем более оставлять его возле кровати на ночь. Мало того, что тебя и мужчину будут физически тревожить уведомления, так еще и электромагнитные волны ухудшат сон, самочувствие и интимную жизнь, отвлекая вас друг от друга. Единственное, что все-таки можно оставить — виниловый проигрыватель, чтобы слушать расслабляющую музыку.

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Автор: УНИАН