Когда женщины испытывают стыд из-за собственных желаний и не доверяют собственным физическим инстинктам в спальне, то учатся игнорировать и удовлетворение в остальных сферах жизни, отмечает специалист.

Эксперт по интиму из Австралии Надя Бокооди рассказали о том, какую ошибку постоянно повторяют женщины, когда речь идет о сексе. Именно из-за этого многие девушки не достигают оргазма.

Как пишет news.com.au, секс-эксперт отметила, что очень часто женщины не ставят свое удовольствие на первое место. К тому же считают, что потребность получить приятные ощущения является частной. Таким образом отказываются говорить со своими партнерами об интиме, иногда даже смущаются из-за мастурбации, хотя это вполне нормально. Вот почему только 65% женщин получат оргазмы во время секса по сравнению с 95% мужчин.

"Это одна из ключевых причин, почему я начала писать о сексе. Чем больше исследований я проводила, тем труднее было игнорировать связь между отсутствием сексуальных прав женщин и гендерным неравенством. Когда женщины испытывают стыд из-за собственных желаний и не доверяют собственным физическим инстинктам в спальне, то учатся игнорировать и удовлетворение в остальных сферах жизни: на работе, в отношениях мы прилагаем усилия, чтобы минимизировать себя и быть более приятными в ущерб нашему комфорту", – объясняет Бокооди.

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Она также считает, что есть способ увеличить процент женщин, которые достигают кульминации во время секса. Для этого нужно больше время проводить, познавая собственное тело, чтобы узнать, что нравится, а что нет. Это также отличный вариант улучшить уверенность в себе, либидо и их психическое здоровье.

"Мы знаем, что женщины, которые мастурбируют, часто имеют и преимущества, кроме оргазма. Наука показывает, что мы менее напряжены, продуктивнее и настойчивее на работе, когда прислушиваемся к собственному телу", – отмечает эксперт.

Специалист объясняет, что это работает так же как и со спортзалом: регулярные тренировки развивают мышцы, сексуальную самоуверенность, способствуют усилению либидо, а также связи со своим телом.

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Автор: Иван Бойко