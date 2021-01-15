Эротические сновидения снятся практически всем мужчинам и большинству женщин. Для чего подсознание подбрасывает нам подобные картинки? Может быть, таким образом сквозь стену запретов и принятых норм поведения на волю выходят наши необузданные желания? Женщине может сниться секс с женщиной, подчиненному - с начальником, женатому человеку - с соседкой.
Предлагаем разобраться, почему человеку может присниться такое «кино», на которое он бы ни за что не согласился в реальной жизни, и как понять, что значит конкретный сон.
- Первая любовь или экс
Если тебе приснилась бурная ночь с тем, кого давно нет в твоей жизни, не спеши признаваться в этом нынешнему партнеру и подозревать себя в чувствах к бывшему. Это — самый распространенный тип снов о сексе, пишет Cosmo. И имеется в виду не сам человек, а чувства, с которыми вы встречались: первая любовь, возбуждение, радость... Если это повторяется часто, подумай, что тебя не устраивает в нынешних отношениях. Может, чувствуешь себя одинокой или недостаточно любимой?
- Незнакомец без лица
Помнишь эпизод из фильма “Когда Гарри встретил Салли”, где она рассказывает, что лет с двенадцати ей снился незнакомец без четкого лица, который раздевал ее и всячески ублажал? Гарри это не понравилось, но такая фантазия занимает почетное второе место в этом рейтинге.
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Смысл сна не в том, что где-то тебя ждет таинственный незнакомец. Это сон о тебе самой, о том, что ты хочешь привнести в свою жизнь, какие желания сделать частью повседневности.
- Просто друг
Еще один гость сексуальных снов — человек, о котором ты ничего такого не думаешь. И снова это — о тебе! Назови три основных качества этого человека — и подумай, чего из этого тебе не хватает. Подсознание — сложная штука, иногда оно дает рекомендации совсем уж необычным способом.
- Женщина
Секс с человеком своего пола, если ты гетеросексуалка, не предлагает сменить ориентацию. Такие сны часто посвящены твоему партнеру или окружению. Подумай о характере той, что явилась во сне. Она добрая или злая, мягкая или строгая? Что ты чувствуешь, когда показываешь лучшую работу в отделе, состоящем в основном из мужчин? Давно ли вы практиковали такие ласки с бойфрендом?
- Знаменитость
Возможны два варианта. Ты действительно считаешь этого человека горячим парнем и вполне могла бы с ним переспать, если бы выпала возможность. Или это очередное сообщение от подсознания с предложением назвать три вещи об этом человеке. Подумай, чем именно он знаменит и почему. Если это музыкант — вспомни текст популярной песни и поищи ответы там. Если писатель — книгу, и так далее.
- Враг
Если ты занимаешься сексом во сне с тем, кого ненавидишь, возможно, тебе стоит наладить отношения с этим человеком. Если это невозможно, подумай, какие его качества или способности ты хотела бы видеть у себя. Может, он выдающийся танцор, а ты всегда хотела танцевать. Или он работает в компании твоей мечты? Не зацикливайся на том, почему видишь его голым в своем сне.
А еще такой сон может означать, что хватит испытывать ненависть, это плохое чувство, которое стоит заменить хотя бы безразличием.
- Коллега
Такие сны похожи на вариации с участием друга, но тут стоит обратить внимание на рабочие качества коллеги, которых тебе недостает. Если снится начальник, это другое дело. Сон о том, кто имеет на тебя влияние, может означать, что тебе нужно проявить больше властности в каких-то жизненных аспектах или учиться быстрее принимать решения.
- Групповой секс
Такой сон не означает, что ты этого хочешь по-настоящему. Скорее всего, у тебя просто “передоз” количества дел, которые нужно выполнять и контролировать в одно и то же время. Ты путаешься, что-то забываешь — и получается не очень хорошо. Если это так, постарайся избавиться от части этих дел, передай их кому-нибудь или отложи на потом.
- Секс в публичном месте
Тут все просто: видимо, эта сфера твоей жизни доминирует над другими, ты много о ней говоришь или уделяешь больше всего времени. Если это офис, полный коллег, то тебе стоит подумать об отпуске. Если школа — вспомни, что тебе там не нравилось или что врезалось в память сильнее всего — возможно, это и будет ответом.
- Cекс в детской комнате
Сны о детстве, особенно с интимным подтекстом, часто означают, что тебе стоит вспомнить какие-то события из того периода. Что тебе запомнилось, что хотелось бы забыть? То же самое — о любом другом предыдущем месте твоей жизни. Сравни старую версию себя с той, что есть сейчас, и поймешь, почему действо происходит именно там. Возможно, в некоторых случаях ты до сих пор играешь роль ребенка.
- Оргазм во сне
Такие сновидения часто означают удачное завершение большого проекта или полное удовлетворение своей нынешней жизнью. Ура!
- Беременность
Это не совсем сон о сексе, но поскольку она наступает в результате полового акта, добавим сюда и ее. Чаще всего такой сон не требует срочного проведения теста в туалете, а говорит о каких-то делах и проектах в стадии развития, которые тебе хотелось бы довести до логического завершения.
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