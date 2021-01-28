Если женщина не возбуждена, ее влагалище без естественной смазки рискует оказаться травмированным, на слизистой возникают повреждения, через которые в организм могут проникнуть опасные инфекции.

С одной стороны, девушкам часто хочется пойти на компромисс и вопреки своему нежеланию заняться с мужчиной с любовью. С другой, они часто даже не понимают, какими осложнениями это может обернуться и со здоровьем, и в общении с парнем.

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Почему есть такой опыт? Да потому, что часто мы идем на поводу своего любимого человека. Для мужчины возбуждение - минутное дело: посмотрел на любимую, потрогал, погладил и готово! Для женщины же все обстоит иначе. Нам не только нужны предварительные ласки, но и подходящая атмосфера. А если женщина вдруг озабочена какими-либо проблемами, то и никакого желания к сексу у нее не возникнет.

Женщины нередко признаются, что соглашаются на интимную близость совершенно без желания, например, просто уступая мужу. Но, оказывается, подобная уступчивость может вызвать неприятные последствия.

Последствия секса без желания

Микротрещины в зоне влагалища

Они образовываются из-за недостаточного количества натуральной смазки. И, кстати, лубрикант в таком случае не всегда спасает, пишет Cosmo. Поэтому так важно, чтобы секс происходил по желанию обоих сторон. Или же чтобы перед проникновениями обязательно была прелюдия, когда девушка сможет возбудиться, а ее репродуктивная система включиться и выделить необходимое количество природного увлажнителя.

Нарушения работы половых органов

В норме секс нужен не только для наслаждения и разрядки всего организма, но и для того, что у девушек не застаивалась кровь в органах малого таза. Правда, в таком случае ты должна быть возбуждена и получать оргазм. Когда же близость происходит без желания, схема не работает, и кровь застаивается, вызывая развитие патологических изменений в яичниках и матке.

Гормональные сбои

Они могут отражаться как на репродуктивной сфере, так и на самочувствии девушки в целом. Прежде всего, потому что во время секса, когда ты возбуждена, в организме вырабатывается эндорфин — гормон радости. Если интим происходит без желания, нет ни эндорфинов, ни радости во всех смыслах. Чем дольше и чаще происходит такая близость, тем более несчастной или расстроенной чувствует себя девушка. При этом может нарушаться работа гипофиза и щитовидной железы, что имеет еще большие неприятные последствия для гормональной сферы.

Психологические расстройства

Не жертвуй собой, чтобы угодить мужчине. Он вряд ли оценит такие «старания», поскольку, скорее всего, никогда о них и не узнает или не поймет, что в этом такого. Кроме того, секс без желания грозит девушке хронически плохим настроением, эмоциональными срывами и качелями, падением самооценки и даже депрессией.

Ссоры с партнером

Они начинаются после того, как парень узнает, что ты уже третий месяц спишь с ним без желания. Мужчина не понимает, как так и почему девушка об этом не говорила раньше. Есть и обратная сторона медали, когда парень не ведает о твоем рыцарском поступке, но ты начинаешь придираться к возлюбленному и устраивать скандалы без повода. Объективно виновна не столько ты, сколько твоя злость на мужчину, который не удовлетворяет в постели. Но какая разница, если вы уже собираете чемоданы, так и проговорив интимные вопросы? Хотя, может, еще не поздно это сделать.

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Автор: УНИАН