С одной стороны, девушкам часто хочется пойти на компромисс и вопреки своему нежеланию заняться с мужчиной с любовью. С другой, они часто даже не понимают, какими осложнениями это может обернуться и со здоровьем, и в общении с парнем.
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Почему есть такой опыт? Да потому, что часто мы идем на поводу своего любимого человека. Для мужчины возбуждение - минутное дело: посмотрел на любимую, потрогал, погладил и готово! Для женщины же все обстоит иначе. Нам не только нужны предварительные ласки, но и подходящая атмосфера. А если женщина вдруг озабочена какими-либо проблемами, то и никакого желания к сексу у нее не возникнет.
Женщины нередко признаются, что соглашаются на интимную близость совершенно без желания, например, просто уступая мужу. Но, оказывается, подобная уступчивость может вызвать неприятные последствия.
Последствия секса без желания
- Микротрещины в зоне влагалища
Они образовываются из-за недостаточного количества натуральной смазки. И, кстати, лубрикант в таком случае не всегда спасает, пишет Cosmo. Поэтому так важно, чтобы секс происходил по желанию обоих сторон. Или же чтобы перед проникновениями обязательно была прелюдия, когда девушка сможет возбудиться, а ее репродуктивная система включиться и выделить необходимое количество природного увлажнителя.
- Нарушения работы половых органов
В норме секс нужен не только для наслаждения и разрядки всего организма, но и для того, что у девушек не застаивалась кровь в органах малого таза. Правда, в таком случае ты должна быть возбуждена и получать оргазм. Когда же близость происходит без желания, схема не работает, и кровь застаивается, вызывая развитие патологических изменений в яичниках и матке.
- Гормональные сбои
Они могут отражаться как на репродуктивной сфере, так и на самочувствии девушки в целом. Прежде всего, потому что во время секса, когда ты возбуждена, в организме вырабатывается эндорфин — гормон радости. Если интим происходит без желания, нет ни эндорфинов, ни радости во всех смыслах. Чем дольше и чаще происходит такая близость, тем более несчастной или расстроенной чувствует себя девушка. При этом может нарушаться работа гипофиза и щитовидной железы, что имеет еще большие неприятные последствия для гормональной сферы.
- Психологические расстройства
Не жертвуй собой, чтобы угодить мужчине. Он вряд ли оценит такие «старания», поскольку, скорее всего, никогда о них и не узнает или не поймет, что в этом такого. Кроме того, секс без желания грозит девушке хронически плохим настроением, эмоциональными срывами и качелями, падением самооценки и даже депрессией.
- Ссоры с партнером
Они начинаются после того, как парень узнает, что ты уже третий месяц спишь с ним без желания. Мужчина не понимает, как так и почему девушка об этом не говорила раньше. Есть и обратная сторона медали, когда парень не ведает о твоем рыцарском поступке, но ты начинаешь придираться к возлюбленному и устраивать скандалы без повода. Объективно виновна не столько ты, сколько твоя злость на мужчину, который не удовлетворяет в постели. Но какая разница, если вы уже собираете чемоданы, так и проговорив интимные вопросы? Хотя, может, еще не поздно это сделать.
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