Если хочется разнообразить интимную жизнь, то можно смело использовать эти восемь вариантов.

Вагинальный или анальный секс — это всегда хорошо. Но если они приелись, если по каким-то причинам сейчас не подходят или просто хочется разнообразить интимную жизнь, чаще вспоминай об этих восьми вариантах.

Аксиллярный секс

Во время такого секса партнер засовывает пенис подмышки девушке. И чем сильнее она может прижать руку, тем больше приятных ощущений испытывает мужчина. Кстати, волосы сбривать не обязательно. Они могут даже усилить удовольствие, пишет cosmo.com.ua.

Испанский секс

Также его называют «интрамаммарным». Особенность интима — движения члена между женской грудью. Проблема только в том, что такой вид секса подойдет исключительно тем парам, где у девушки большая грудь.

Интрабиальный секс

А ты знала, что мужчину можно довести до оргазма всего за пару минут, если зажать его член между икрами? Поскольку там очень сильные и упругие мышцы, парень ощущает что-то похожее на вагинальный секс. Предложи возлюбленному такую близость, и он сам в этом убедится. Только не забудь нанести на ноги лубрикант.

Римминг

Если партнер любит анальный секс, ему понравится и римминг. Речь об оральных ласках ануса. Конечно, для них нужно специально готовиться обоим партнерам. И, прежде всего, речь о сдаче анализов на все возможные вирусы и заболевания.

Взаимная мастурбация

Мастурбация и минет — разные истории. Если последнюю принято выполнять ртом, то для первой подойдут и руки, и ноги, и секс-игрушки. Поэтому выбирай мастурбаторы, пульсаторы и другие гаджеты, которые подойдут для мужчины. Если хочешь еще больше интересных ощущений, обрати внимание на парные интимные игрушки.

Оральный секс

Это вовсе не старая добрая классика, а современный подход к крутому сексу. Главное — не зацикливаться на трех техниках и не думать, что все мужчины обожают «глубокую глотку».

БДСМ

Не стоит думать, что БДСМ — это часть сценария во время проникающего секса. Ведь такое «удовольствие» можно устраивать и без него. Так, оргазма и девушка, и парень могут достичь во время шлепанья, ударов, связывания, сковывания и других горячих приемов. Экспериментируйте и ни в чем друг другу не отказывайте.

Петтинг

От обычного секса петтинг отличается тем, что партнеры могут даже тереться об половые органы друг друга, но проникновение при этом не происходит. Главное — правильно «притереться» во всех смыслах.

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Автор: УНИАН