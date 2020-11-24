Если вы уверены, что испытали практически всё, попробуйте эти варианты.

Будем откровенны: миссионерскую позу или догги-стайл мы пробовали уже сотни раз. Надоело! Пора привнести в секс немного остроты. Забудьте о своих привычных движениях и попробуйте эти необычные и немного диковинные позы. Возможно, они подарят вам оргазм, которого вы прежде не испытывали.

Гимнастическая 69

Женщина ложится на кровать головой к краю и запрокидывает ноги за голову — складывается пополам. Партнёр встаёт у края кровати.

Женщина должна быть очень гибкой. Помогут хотя бы минимальные навыки йоги. Оба партнёра получают доступ ко многим эрогенным зонам друг друга.

Как вариант, мужчина сидит на полу, вытянув ноги. Женщина поворачивается к нему спиной и стоя складывается пополам.

Кроме необходимой гибкости, партнёрше нужно следить за своим состоянием — чтобы не закружилась опущенная вниз голова. Но зато необычные ощущения гарантированы.

Противоположность

Мужчина встаёт на колени спиной к девушке. Она ложится между его ног и запрокидывает ноги к своим плечам. Он входит в неё под противоположным миссионерской позе углом.

Необычный угол проникновения даёт новые яркие ощущения.

Как вариант мужчина стоит на локтях спиной к партнёрше и вытягивает вдоль неё ноги. Женщина запрокидывает ноги ему на плечи.

Угол вхождения здесь примерно тот же, что и в предыдущем варианте. Но эта поза менее экстремальная и более спокойная. Двигаться с большой амплитудой в ней не получится.

Равновесие

Начать нужно в позе догги-стайл, в том варианте, когда оба партнёра стоят на коленях. Женщина опирается руками на пол, мужчина входит в неё сзади. Затем он захватывает её руки под мышками и отрывает их от пола. Партнёрша обнимает его шею и за счёт этого удерживает равновесие.

Мужчина может ласкать практически всё тело партнёрши. Эта поза сложна для тех, у кого большая разница в росте, хотя ничего невозможного нет.

Прямая ложка

Мужчина ложится на спину, женщина — спиной на него. Он входит в неё сзади.

Эта поза имеет три варианта:

1. Женщина опирается ступнями о кровать, а партнёр сгибает ноги в коленях. В этом случае двигаться могут оба.

2. Женщина сгибает ноги в коленях и прижимает к себе. Все движения совершает партнёр.

3. Женщина сгибает ноги в коленях и укладывает их вдоль тела мужчины. Двигаются оба партнёра.

Мужчина может ласкать грудь и клитор партнёрши. Эта поза хорошо подходит для пар, где женщина миниатюрная или значительно ниже мужчины ростом.

Антимиссионерская

Мужчина ложится на спину, разводит ноги в стороны. Женщина располагается сверху, лицом к нему, между его ног. В этой позе более активна партнёрша: она контролирует амплитуду движений и глубину вхождения, ласкает мужчину.

Поза, в которой партнёры, по сути, меняются ролями, очень возбуждает.

Водопад

В этой позе главное — подобрать кровать подходящей высоты. Мужчина ложится так, чтобы его голова и плечи лежали на полу, а бёдра — на кровати (отсюда и название «водопад»). Женщина садится сверху в позе наездницы, упирается ступнями в край кровати и руками — в бёдра мужчины.

Главное, чтобы мужчине было комфортно — в этой позе может заболеть шея или поясница. Под его ноги для большей устойчивости, можно подложить валик из одеяла.

Водонапорная башня

Это вариант для особо подготовленных. Женщина становится в «берёзку»: поднимает ноги вверх, упирается руками в пол. Мужчина «присаживается» на неё сверху.

Партнёру в этой позе нужно быть особенно осторожным и рассчитывать усилия, чтобы не повредить женщине шею. Удачно выстроенная «водонапорная башня» способствует очень глубокому проникновению.

Тачка

Помните, как на уроках физкультуры вы разбивались на пары и изображали «тачки», передвигаясь по спортзалу? Эта поза напоминает то самое упражнение.

Женщина встаёт спиной к партнёру, опирается руками о пол и обхватывает его ногами за талию или под ягодицами. Он входит в неё стоя, сзади.

Если у партнёрши слабые руки, долго она в такой позе не продержится.

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Автор: УНИАН