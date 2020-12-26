Порой нам кажется, что мы знаем о сексе все и можем удовлетворить женщину одним лишь томным взглядом. Но это не так.

Секс - интимное дело двоих влюблённых. Казалось бы, все должно пройти идеально, но потом появляются триггеры, которые превращают удовольствие в одно сплошное раздражение.

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Неприятный запах тела партнера или твое нервное напряжение - не самое ужасное, что может повлиять на качество секса. Есть куда более неприятные факторы.

Предлагаем разобрать небольшой список вещей, которые точно испортят твой секс.

Длительное отсутствие секса

Из-за воздержания понижается либидо, а значит, женский организм вырабатывает меньше естественной смазки, пишет Cosmo. В таком случае партнеру понадобится больше времени, чтобы расслабить и возбудить девушку. Поэтому рекомендуем сразу рассказать мужчине, что у тебя давно не было секса, и объяснить, как это может повлиять на близость. Тогда будет меньше неловких ситуаций, а ты быстрее включишься в процесс.

Мысли о работе

Трудоголикам, дедлайнерам и всем другим, у кого задач больше, чем предновогодних скидок, посвящается! Конечно, когда мозг настроен как можно скорее закрыть определенные таски или сделать работу, ему не до секса. А значит, тяжело не только настроиться на близость и расслабиться, но и в целом получить удовольствие. Выхода два — не заниматься любовью, пока все не сделаешь (такой себе вариант, да?), или научиться отключать мозг хотя бы на часик. Кстати, секс повышает продуктивность и выносливость организма куда лучше витаминов и энергетиков.

Ожидание, что все будет красиво, как в порно

Кажется, мы и сексологи едва ли не каждый день говорим, что фильм для взрослых — это, прежде всего, именно фильм. С постановкой, динамичным сюжетом, яркой историей и еще более ярким финалом. Относительную реальность можно наблюдать разве в феминистическом порно (и то сюжет будет очень сокращенным). Но вряд ли ты с мужчиной смотришь именно его. А значит, так же, как на экране, в спальне вряд ли получится. Нужно смириться и даже не пытаться все повторить.

Интим без желания

О каком хорошем сексе вообще может быть речь, если ты согласилась на близость через не хочу! Не важно, была ли цель таким образом удовлетворить мужчину, угодить ему или повысить его настроение. Но любой секс, который происходит без желания обоих партнеров, обречен на фиаско. Кроме того, что, скорее всего, оргазм так и не случится, ты вряд ли получишь удовольствие от самопожертвы.

Холод в комнате

Нормальная реакция организма на прохладу — засыпать. Так он сохраняет жизненноважные функции и экономит энергию. Поэтому если в помещении холодно, хороший секс не получится. А вот промерзнуть и даже заболеть можно запросто. Поэтому, кстати, заниматься сексом в носках — не такая уж и плохая идея. Особенно, зимой. Но лучше заранее включить батареи или обогреватель, чтобы сделать температуру в комнате более комфортной для организма. И оргазма.

Попытки повторить Камасутру

Порно и настоящий секс - абсолютно разные ситуации. Не пытайтесь без физической подготовки повторить гимнастическую позу в половом акте. Во-первых, это травмоопасно. А во-вторых, вряд ли вы получите удовольствие от процесса, если будете при этом стоять на руках. Желание экспериментировать - это отлично, но в разумных пределах.

Телефон

Уведомления, приходящие каждую минуту, бесили бы любого. Даже не во время секса. Что уж говорить о самом разгаре любовных утех. В таких случаях рекомендуется отключать звук, а еще лучше - сразу телефон. Не думайте отвечать на звонки во время процесса. Так вы вполне можете взбесить партнера и навлечь ссору.

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Автор: УНИАН