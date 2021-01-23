Удовольствие (особенно от хорошего секса) – дело субъективное, и каждый его получает в зависимости от своих предпочтений и ощущений. Но есть несколько моментов, которые вы просто обязаны знать и выполнять, чтобы и вы, и ваша партнерша получили максимум удовольствия.

Секс - не только чрезвычайно приятное, но и невероятно полезное занятие. Мы же знаем 7 правил, которые сделают этот процесс еще круче. Поэтому возьмите на вооружение советы, которые помогут принести еще больше удовольствия не только в вашу спальню!

Предлагаем разобрать 7 правил идеального секса, чтобы подарить еще больше удовольствия себе и своему партнеру, пишет Радио МАКСИМУМ.

Читайте такжеНазваны пять неожиданных вещей, которые влияют на качество секса

1. Готовься заранее

Это вовсе не значит мыть шею перед свиданием и запасаться презервативами. Это означает наэлектризованную сексуальную атмосферу. А ее нужно создавать задолго до того, как вы окажетесь в постели. Начинайте готовить свою "жертву" еще с утра, - советуют специалисты.

Британские социологи даже составили рейтинг из 20 факторов, которые помогут вам преуспеть в этом. Например, для поддержания напряжения в списке значится фраза "Люблю тебя!", сказанная утром, поцелуи в течение всего дня (если день рабочий – смайлы-поцелуи), любовные записки, ужин вместе под хорошую музыку и при свечах. Тогда ваш день, в течение которого вы упорно "разогревали" своего партнера, точно закончится бурным сексом!

2. Качественная прелюдия

Прелюдия поможет вам превратить секс в желаемое, страстное действие, а не в вечерний долг. Это будет то, что называется секс на взводе. Кстати, это главная причина, почему итальянские пары настолько счастливы в браках – накал страстей, бурные ссоры и такие же бурные примирения подымают уровень тестостерона. А он, в свою очередь, уровень желания.

3. Поиск чувствительных зон

Семейный психолог на основе многолетней работы со своими клиентами дает женщинам такой совет:

"То, что возбуждает вас, не факт, что понравится партнеру. Те зоны, на которые вы откликаетесь чаще всего, например, прикосновения к груди и соскам, у большинства мужчин вызывают 0 эмоций, а иногда даже неприятные ощущения. Поэтому прислушивайтесь к тому, как и на какие движения реагирует ваш мужчина".

4. Спасительная влага

Многие женщины сталкиваются с таким неприятным симптомом, как сухость влагалища. К сожалению, это довольно распространенная проблема. Причин этому может быть множество - от возрастного снижения уровня эстрогена до инфекции и даже онкологических заболеваний.

Недостаточное количество смазки вызывает жжение, вагинальный зуд, дискомфорт во время секса. Некоторые женщины даже стараются как можно скорее завершить секс. И так из раза в раз.

Между тем проблема решается просто, с помощью специальных средств, например, интимного геля-смазки. Подобные средства предотвращают дискомфорт и улучшают чувствительность во время интимной близости.

5. Любознательность

О, сколько нам открытий странных в постели сделать придется. И здесь женщине не стоит быть ханжой. Не бойтесь говорить со своим мужем на "запретные" темы. И обо всех своих фантазиях. Пробуйте, пробуйте и еще раз пробуйте!

6. Выбирайте правильное время

Одна из главных ошибок большинства людей – думать, что лучшее время для занятий сексом это ночь. А вот специалисты считают иначе. По их мнению, наиболее подходящее время для момента икс – утро. Примерно в 6 часов в женском организме концентрация гормонов самая высокая, а значит, и ощущения будут самыми острыми.

У мужчин после сна организм отдохнул, концентрация тестостерона максимальна, он действует на центральную нервную систему, в том числе на половые центры, и вызывает самую высокую эрекцию. Ну и к тому же секс по утрам бодрит. Хорошая замена утренней зарядки. Особенно зимой.

7. Продолжительность "сеанса"

В сексе "много и долго" – не всегда хорошо. Сколько раз случалось, что девушка работает над телом любимого и вдруг понимает: так он же храпит! Или мужчина - пытается, ласкает, возбуждает, а девушка уже десять раз остыла и думает: когда же он уже закончит. Качество секса вообще не зависит от его длительности. Ученые назвали "золотую середину" - 10 минут. То, что меньше, считается обычным и на скорую руку. Но стоит понимать, что говорится о 10 минутах самого проникновения. А вот прелюдия может длиться и значительно дольше.

Секс: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН