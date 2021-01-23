Секс - не только чрезвычайно приятное, но и невероятно полезное занятие. Мы же знаем 7 правил, которые сделают этот процесс еще круче. Поэтому возьмите на вооружение советы, которые помогут принести еще больше удовольствия не только в вашу спальню!
Предлагаем разобрать 7 правил идеального секса, чтобы подарить еще больше удовольствия себе и своему партнеру, пишет Радио МАКСИМУМ.
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- 1. Готовься заранее
Это вовсе не значит мыть шею перед свиданием и запасаться презервативами. Это означает наэлектризованную сексуальную атмосферу. А ее нужно создавать задолго до того, как вы окажетесь в постели. Начинайте готовить свою "жертву" еще с утра, - советуют специалисты.
Британские социологи даже составили рейтинг из 20 факторов, которые помогут вам преуспеть в этом. Например, для поддержания напряжения в списке значится фраза "Люблю тебя!", сказанная утром, поцелуи в течение всего дня (если день рабочий – смайлы-поцелуи), любовные записки, ужин вместе под хорошую музыку и при свечах. Тогда ваш день, в течение которого вы упорно "разогревали" своего партнера, точно закончится бурным сексом!
- 2. Качественная прелюдия
Прелюдия поможет вам превратить секс в желаемое, страстное действие, а не в вечерний долг. Это будет то, что называется секс на взводе. Кстати, это главная причина, почему итальянские пары настолько счастливы в браках – накал страстей, бурные ссоры и такие же бурные примирения подымают уровень тестостерона. А он, в свою очередь, уровень желания.
- 3. Поиск чувствительных зон
Семейный психолог на основе многолетней работы со своими клиентами дает женщинам такой совет:
"То, что возбуждает вас, не факт, что понравится партнеру. Те зоны, на которые вы откликаетесь чаще всего, например, прикосновения к груди и соскам, у большинства мужчин вызывают 0 эмоций, а иногда даже неприятные ощущения. Поэтому прислушивайтесь к тому, как и на какие движения реагирует ваш мужчина".
- 4. Спасительная влага
Многие женщины сталкиваются с таким неприятным симптомом, как сухость влагалища. К сожалению, это довольно распространенная проблема. Причин этому может быть множество - от возрастного снижения уровня эстрогена до инфекции и даже онкологических заболеваний.
Недостаточное количество смазки вызывает жжение, вагинальный зуд, дискомфорт во время секса. Некоторые женщины даже стараются как можно скорее завершить секс. И так из раза в раз.
Между тем проблема решается просто, с помощью специальных средств, например, интимного геля-смазки. Подобные средства предотвращают дискомфорт и улучшают чувствительность во время интимной близости.
- 5. Любознательность
О, сколько нам открытий странных в постели сделать придется. И здесь женщине не стоит быть ханжой. Не бойтесь говорить со своим мужем на "запретные" темы. И обо всех своих фантазиях. Пробуйте, пробуйте и еще раз пробуйте!
- 6. Выбирайте правильное время
Одна из главных ошибок большинства людей – думать, что лучшее время для занятий сексом это ночь. А вот специалисты считают иначе. По их мнению, наиболее подходящее время для момента икс – утро. Примерно в 6 часов в женском организме концентрация гормонов самая высокая, а значит, и ощущения будут самыми острыми.
У мужчин после сна организм отдохнул, концентрация тестостерона максимальна, он действует на центральную нервную систему, в том числе на половые центры, и вызывает самую высокую эрекцию. Ну и к тому же секс по утрам бодрит. Хорошая замена утренней зарядки. Особенно зимой.
- 7. Продолжительность "сеанса"
В сексе "много и долго" – не всегда хорошо. Сколько раз случалось, что девушка работает над телом любимого и вдруг понимает: так он же храпит! Или мужчина - пытается, ласкает, возбуждает, а девушка уже десять раз остыла и думает: когда же он уже закончит. Качество секса вообще не зависит от его длительности. Ученые назвали "золотую середину" - 10 минут. То, что меньше, считается обычным и на скорую руку. Но стоит понимать, что говорится о 10 минутах самого проникновения. А вот прелюдия может длиться и значительно дольше.
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