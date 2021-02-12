Секс-позы для глубокого проникновения интересны тем, кто пытается найти пресловутую точку G и довести любимую до внутреннего оргазма, а также для тех, кого возбуждает полное обладание женщиной.

Если вам вдруг захочется внести какие-то изменения в сексуальную жизнь и вы почувствуете, что нужно больше (во всех смыслах), попробуйте поменять угол обзора. Точнее, позу.

Поза сзади

Не ищи сложных путей. То, что тебе нужно, может быть прямо у тебя под носом. Ну или не совсем под носом, пишет Cosmo.

Ляг на живот, слегка приподняв бедра. Можно для удобства подложить подушку. Приподнятые бедра открывают вход во влагалище, а если ты разведешь бедра, то получится очень глубоко. Помимо глубины, у этой позы есть еще одно преимущество: он сможет «дотянуться» до твоей точки G, а тебе при этом ничего не придется делать.

Сидя лицом к лицу

Особенностью этой позы является не только то, что он входит в тебя очень глубоко, но и то, что вы можете заниматься сексом глаза в глаза, что создает очень интимную атмосферу.

Усади его удобно, а сама сядь ему на колени лицом к лицу. В этой позе ты можешь контролировать глубину проникновения, используя лишь свои бедра. Можешь опуститься на него только «на головку» или целиком.

Помощник наездницы

Парням нравится поза наездницы, потому что они при этом могут себе позволить просто расслабиться и наслаждаться видом. При этом небольшое дополнение добавит огонька в вашу пару. Уложи его на спину, а сама сядь сверху, положив его ладонь на свои бедра. Так он может мягко намекать тебе на глубину и угол проникновения, но ненавязчиво и без натиска.

Вагончик

А вот эта поза может быть для тебя новой. Он сидит, а ты садишься на него, но на сей раз отвернувшись, не лицом к лицу. Наверняка вы не очень часто практикуете эту позу, тем лучше, потому что она способна оживить вашу сексуальную жизнь. Тот факт, что ты не видишь своего партнера, добавит вашему сексу элемент сюрприза.

«Ложечки»

Всем известная уютная поза «двух ложечек» выполняется очень просто: вы оба ложитесь на один бок, он сзади. Если тебе кажется, что глубокого проникновения в таких условиях не добиться, ты ошибаешься. Ты можешь просто присогнуть колени и прогнуться в пояснице, тогда твой партнер сможет войти в тебя глубже.

«Раковина»

Поза для девушек с хорошей растяжкой. Хотя она и впрямь очень глубокая. Ляг на спину, подними ноги и разведи их в сторону. Попроси партнера лечь на тебя сверху. Когда твои ноги так сильно разведены, он сможет проникнуть в тебя на самую глубину. Правда, не факт, что тебе будет удобно в этом положении. Зато, так как ты перед ним вся «как на ладони», он легко сможет добавить к пенетрации клиторальную стимуляцию руками.

Ом

Очень медитативная поза. Пусть он сядет в позе «лотоса» (или просто скрестит ноги) так, чтобы ты могла сесть на него верхом, лицом к лицу. Так вы окажетесь совсем близко друг к другу. Закрой глаза, прижмись щекой к его щеке и слушай его дыхание для идеальной синхронизации.

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Автор: УНИАН