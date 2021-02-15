Мужчины, как и женщины, часто думают, что гениталии — единственная область, которую нужно стимулировать. Нет и еще раз нет. К вашему вниманию рейтинг самых не популярных мужских эрогенных зон.

Если мы попросим тебя назвать три самые чувствительные зоны на теле твоего бойфренда, скорее всего, ты скажешь: «Член, соски и шея». Это если ответишь не задумываясь. Но не всегда нужно идти самыми простыми путями.

Предлагаем ознакомиться с многообразием эрогенных зон и о тем, как с ними обращаться, пишет Cosmo.

Читайте такжеНежный и ласковый зверь: топ-8 секретов техники идеальных любовных покусываний

Слово «эрогенный» происходит от греческого «эрос», что означает «любовь». Это значит, что эрогенные зоны — те места на нашем теле, которые дарят любовь и наслаждение. Места, обладающие большей чувствительностью, чем остальные.

Губы

Обычный поцелуй запускает цепочку реакций, которые высвобождают целый коктейль из гормонов и нейротрансмиттеров. Обычное соприкосновение губ приводит к активации миллиардов крошечных нервных окончаний, которые подают сигналы нашему мозгу.

Некоторые мужчины способны испытать оргазм и вовсе без стимуляции члена - благодаря одному только поцелую.

Причина проста: на губах расположено огромное количество нервных окончаний. Они в сто раз более чувствительны, чем наши пальцы.

Ступни

У мужчин на ступнях также сосредоточено множество нервных окончаний. Массаж утомленных за день ног — не единственная опция. К примеру, ты можешь найти на его ноге точку, которая в акупунктуре называется «бурлящий ручей» (так и называется).

Сначала согрей его ноги, обернув их теплым полотенцем и растерев. А затем аккуратно надави на точку чуть ниже его большого пальца, между подушечкой большого и «указательного» пальца ноги. Считается, что именно эта точка может спровоцировать внезапное сексуальное желание.

Уши

Вот увидишь, он с ума сойдет, если ты уделишь немного времени легкому покусыванию его уха. Лучше не концентрируйся на мочке — если у тебя проколоты уши, ты и сама знаешь, что это не слишком чувствительное место, в отличие от хрящика. Даже легкое прикосновение теплого дыхания или кончика языка пустит дрожь по его телу.

Простата

У мужчин нет «точки G», зато есть ее аналог. Не всем мужчинам нравятся столь «глубокие» отношения, поэтому лучше заранее уточни у своего любовника, не против ли он массажа простаты.

Простата расположена на глубине двух пальцевых фаланг от анального отверстия, подушечка твоего пальца должна быть направлена в сторону члена. На ощупь простата будет похожа на шарик размером с грецкий орех. Мужчина должен полностью расслабиться и довериться твоим рукам.

Если решишь попробовать сделать бойфренду массаж простаты, не забудь тщательно смазать пальцы. Такая процедура не только приятна, но и полезна: она улучшает кровоснабжение к органам малого таза и отток секрета и семенной жидкости.

Ягодицы

Легкие шлепки могут настроить его на игривый лад. Только не забудь, что удары могут быть болезненны не только для того, кого шлепают. Ягодицы — не слишком чувствительное место, а вот твоя ладонь — очень даже.

Руки

Многим и мужчинам, и женщинам очень нравится, когда их руки разминают. Купи массажное колечко «су-джок», надень его на палец мужчины и прокатай по каждому пальцу рук.

Большой палец ноги

Мы не случайно выделили его в отдельную эрогенную зону, потому что она по праву считается одним из самых загадочных мест, которые вызывают прилив сексуальной энергии. Дело в том, что область мозга, получающая сигналы от большого пальца, расположена прямо по соседству с областью, получающей сигналы от гениталий. «Зажигается» одна область — и огонь распространяется на другую. Этот же принцип нередко работает и в обратном порядке — стимуляция гениталий рикошетом «опускается» к большим пальцам ног.

Секс: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН