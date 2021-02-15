Если мы попросим тебя назвать три самые чувствительные зоны на теле твоего бойфренда, скорее всего, ты скажешь: «Член, соски и шея». Это если ответишь не задумываясь. Но не всегда нужно идти самыми простыми путями.
Предлагаем ознакомиться с многообразием эрогенных зон и о тем, как с ними обращаться, пишет Cosmo.
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Слово «эрогенный» происходит от греческого «эрос», что означает «любовь». Это значит, что эрогенные зоны — те места на нашем теле, которые дарят любовь и наслаждение. Места, обладающие большей чувствительностью, чем остальные.
- Губы
Обычный поцелуй запускает цепочку реакций, которые высвобождают целый коктейль из гормонов и нейротрансмиттеров. Обычное соприкосновение губ приводит к активации миллиардов крошечных нервных окончаний, которые подают сигналы нашему мозгу.
Некоторые мужчины способны испытать оргазм и вовсе без стимуляции члена - благодаря одному только поцелую.
Причина проста: на губах расположено огромное количество нервных окончаний. Они в сто раз более чувствительны, чем наши пальцы.
- Ступни
У мужчин на ступнях также сосредоточено множество нервных окончаний. Массаж утомленных за день ног — не единственная опция. К примеру, ты можешь найти на его ноге точку, которая в акупунктуре называется «бурлящий ручей» (так и называется).
Сначала согрей его ноги, обернув их теплым полотенцем и растерев. А затем аккуратно надави на точку чуть ниже его большого пальца, между подушечкой большого и «указательного» пальца ноги. Считается, что именно эта точка может спровоцировать внезапное сексуальное желание.
- Уши
Вот увидишь, он с ума сойдет, если ты уделишь немного времени легкому покусыванию его уха. Лучше не концентрируйся на мочке — если у тебя проколоты уши, ты и сама знаешь, что это не слишком чувствительное место, в отличие от хрящика. Даже легкое прикосновение теплого дыхания или кончика языка пустит дрожь по его телу.
- Простата
У мужчин нет «точки G», зато есть ее аналог. Не всем мужчинам нравятся столь «глубокие» отношения, поэтому лучше заранее уточни у своего любовника, не против ли он массажа простаты.
Простата расположена на глубине двух пальцевых фаланг от анального отверстия, подушечка твоего пальца должна быть направлена в сторону члена. На ощупь простата будет похожа на шарик размером с грецкий орех. Мужчина должен полностью расслабиться и довериться твоим рукам.
Если решишь попробовать сделать бойфренду массаж простаты, не забудь тщательно смазать пальцы. Такая процедура не только приятна, но и полезна: она улучшает кровоснабжение к органам малого таза и отток секрета и семенной жидкости.
- Ягодицы
Легкие шлепки могут настроить его на игривый лад. Только не забудь, что удары могут быть болезненны не только для того, кого шлепают. Ягодицы — не слишком чувствительное место, а вот твоя ладонь — очень даже.
- Руки
Многим и мужчинам, и женщинам очень нравится, когда их руки разминают. Купи массажное колечко «су-джок», надень его на палец мужчины и прокатай по каждому пальцу рук.
- Большой палец ноги
Мы не случайно выделили его в отдельную эрогенную зону, потому что она по праву считается одним из самых загадочных мест, которые вызывают прилив сексуальной энергии. Дело в том, что область мозга, получающая сигналы от большого пальца, расположена прямо по соседству с областью, получающей сигналы от гениталий. «Зажигается» одна область — и огонь распространяется на другую. Этот же принцип нередко работает и в обратном порядке — стимуляция гениталий рикошетом «опускается» к большим пальцам ног.
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