Специалисты утверждают, то если начнешь день с секса, то быстрее проснешься и включишься в режим «энерджайзера».

Говорят, утренний секс всем нравится только вечером. Есть в этом доля истины: кто-то утверждает, что вовсе не человек до первой чашки кофе. Но взгляни на ситуацию под другим углом. Эксперты уверяют, что секс с утра поднимает настроение на целый день.

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По меньшей мере, ничего не мешает тебе попробовать, пишет Cosmo. Может быть, ты обнаружишь, что, если начнешь день с секса, быстрее проснешься и включишься в режим «энерджайзера».

Раздерни шторы

Нет, это не метафора, связанная с женскими половыми органами, и не строчка из песни группы ДДТ. Одна из главных трудностей на пути утреннего секса — сонливость, а ничего не разбудит тебя лучше солнечного света. Кроме того, он достаточно деликатный, чтобы подчеркнуть твои достоинства и мягко скрыть недостатки.

Используй вибратор

Частая проблема, когда одному партнеру хочется секса с утра, а второму — нет. Нет ничего проще! Пускай один получит секс (и оргазм, между прочим), а второй — чашку кофе в тишине. Ну или не совсем в тишине.

В общем, хочешь секса с утра — доставай вибратор. Можешь далеко не убирать его с вечера. Главное, не забудь поставить его на зарядку, чтобы с первыми лучами солнца порадовать себя порцией оргазмов. Кто знает, вероятно, глядя на тебя, и партнер захочет присоединиться.

Без резких движений

Так, решено! Утреннему сексу быть! Раз, два, взяли... В общем, нет. Решимость решимостью, а приступать к ранним наслаждениям нужно постепенно. Много поглаживаний, предварительных ласк и поцелуев.

Отличный вариант для утреннего секса — поза «ложечек», когда один партнер лежит у другого за спиной. Под таким углом проникновение получается не слишком глубоким, а движения плавными.

Секс в душе

Если тебя смущают естественные человеческие проявления с утра (такие, как запах изо рта, к примеру), смойте их струями горячей воды. Заодно объедините приятное с полезным: и взбодритесь, и освежитесь перед работой. Занимаясь сексом в душе, не забывай, что под ногами у тебя должен быть нескользкий коврик и тюбик лубриканта под рукой, потому что вода безжалостно смывает естественную смазку.

Не вылезая из-под одеяла

Распахнуть одеяло, позволив холодному воздуху утра стряхнуть с тебя дремоту, может быть, и эффективно, но совершенно антисекс. Лучше поберегите тепло, тем более так гораздо проще достичь оргазма. Даже имеет смысл надеть носки, ведь ученые уже доказали, что где носки — там оргазм.

А вообще, перспектива чуть дольше положенного оставаться под одеялом сама по себе может быть очень сексуальной.

Поцелуи долой

Если вас обоих устраивают особенности «утреннего дыхания» и ничего в нем не смущает, это здорово! Тогда у вас нет никаких ограничителей. Если же нет... Вы можете попробовать альтернативный секс — точнее, секс без проникновения. Занимаясь оральным сексом, вам уж точно не удастся поцеловаться. Или проведите взаимную мастурбацию: мало того что это покажется вам обоим очень hot, так еще и получить оргазм гораздо больше вероятности, чем при классическом раскладе.

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Автор: УНИАН