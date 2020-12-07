Разлука - это временно. Но встреча после нее может стать незабываемой и открыть новые границы в ваших чувствах.

Если любимый уехал в дальнюю командировку и ты истосковалась и «вся горишь», то вот несколько идей как раз для его возвращения, пишет Cosmo.

Стоя, глаза в глаза

Если страсть застала вас сразу, едва он переступил порог, мы не станем тебя осуждать. Поза стоя лицом к лицу хороша, когда у вас одинаковый рост, — в противном случае тебе придется забраться на возвышение. Секс, когда он держит тебя на весу, хорош в фильмах вроде «9,5 недель», но в жизни весьма травмоопасен. Встреть любимого в юбке и без трусиков, так что он просто не сможет устоять.

Наездница

Если вы давно не видели друг друга, самые лучшие позы после паузы — те, которые предполагают контакт лицом к лицу. Так вы сможете целоваться и смотреть друг другу в глаза. Поза «наездница» хороша тем, что она достаточно демонстрирует ему всю накопленную тобой страсть. Она властная и доминирующая. Если партнер при этом сидит, ты самостоятельно сможешь контролировать глубину проникновения.

На боку лицом к лицу

Еще одна очень ласковая и чувственная поза лицом к лицу. В ней трудно двигаться интенсивно, но после перерыва тебе это может быть и не нужно.

С закрытыми глазами

Очень нежным может быть секс, когда у одного или обоих партнеров повязка на глазах. Это поможет вам наладить утерянный за время разлуки контакт, синхронизироваться и вспомнить, что каждому из вас нравится в сексе. С завязанными глазами не обязательно доходить до проникновения: часто хватает оральных ласк или просто петтинга.

Ноги вверх!

Эта поза хороша сразу по нескольким причинам: во-первых, в ней член партнера то и дело «проезжается» по точке G; во-вторых, вы вновь оказываетесь лицом к лицу, и это добавляет обстоятельствам интимности. Кстати, вид, который откроется твоему партнеру, будет очень даже привлекательный.

Ласковые ложечки

Очень чувственная поза, когда ты ощущаешь его тепло своей спиной, а он покрывает поцелуями сзади твою шею или обнимает тебя, показывая, как сильно он скучал по тебе.

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Автор: УНИАН