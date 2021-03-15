Рутина бывает даже в сексе. Предлагаем вам несколько вариантов того, как же разжечь огонь в вашей постели.

Если бы секс воспринимали исключительно как физиологический акт, после которого неминуемо рождается потомство, то он перестал бы интересовать человечество после подросткового периода. Но секс - это удовольствие. И почему бы не разнообразить свою сексуальную жизнь.

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Предлагаем 5 видов секса, которые гарантируют вашей паре взрыв чувств, пишет Cosmo.

Секс-марафон

Главная фишка секс-марафона — это его спонтанность. Нельзя спланировать, что страсть настигнет в один момент и не отпустит в следующий. Поэтому, как только вы поняли, что ваши тела хотят сойтись воедино с субботы до понедельника, ни в коем случае не иди против желаний! Как минимум, это очень весело (секс все выходные, шутка ли), а как максимум — вы вдоволь насытитесь интимными отношениями, что неизбежно приведет и к душевной близости.

Если ты намекнешь своему парню, что вылезать из кровати в ближайшие пару дней не входит в твои планы, будь уверена — он отменит все встречи с друзьями, отправит детей к бабушке, а тебя будет любить ровно столько, на сколько хватит его сил.

Быстрый секс

Без изнеженных прелюдий, без долгих разговоров. Просто быстрый секс, да такой, чтобы башню снесло! Даже если твой парень не любит сюрпризы, от такого сексуального подарка не откажется никто. Идеальные места для быстрого секса подстерегают вас повсюду — от лифта до автомобиля. Почему бы не сделать это в тот момент, когда вы уже собрались на ужин, надели свои лучшие одеяния. И вдруг — раз! — любовь, романтика, скорость.

Дикий секс

Чтобы придать сексу статус дикого, не обязательно искать подходящую пещеру и меховой ковер. Можно просто добавить огня и разврата — это вдохновит вас на сексуальные подвиги. Не бойся показаться маньячкой или девицей легкого поведения, к чему ложная скромность? В конце концов, в сексе участвуют двое, поэтому волноваться не о чем. Хуже, если ваш секс похож на многосерийный бразильский сериал: каждый раз одно и то же, а конец все не близится. Тряхни стариной: ущипни его за попу, шепни на ушко грязные словечки, позволь ему почувствовать себя императором всего мира. Ох, в каком восторге он будет!

Сексуальное пробуждение

Не традиционный секс перед сном, чтобы крепче спалось, а именно внезапная феерия чувств! Будить его среди ночи с возгласом «Возьми меня скорее!» не стоит, а вот пробудить его нежными поцелуями или минетом — идея неплохая, согласись. Требовать от него, сонного и милого, каких-либо усилий не стоит, он вряд ли проявит инициативу. Но не откажется, это точно. Да и кто откажется, когда тебя пробуждают таким весьма приятным способом?

Секс с игрушками

Даже самый прекрасный секс с самой красивой женщиной через какое-то время становится самым обыденным: ты уже знаешь каждое его движение, мысль и желание. И тут можно немного поэкспериментировать — принести небольшую секс-игрушку, например. Для начала подойдут невинные аксессуары — эротичное белье с дырками в положенных местах, массажное масло и мягкое перо. И, если все пройдет удачно, вас уже будет не остановить.

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Автор: УНИАН