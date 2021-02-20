Секс в «ложках» сочетает в себе преимущества интима и объятий, поэтому у него много поклонников. Но порой хочется большего!
Ни одна другая позиция не подарит вам столь близкого контакта. Предлагаем узнать, как можно улучшить эту позицию, пишет Cosmo.
- Сервировочные ложки
Начнем с небольших изменений. Он лежит на спине, ты в такой же позе — сверху. Сведи ноги вместе для более острых ощущений. Слегка опусти бедра вниз, чтобы клитор мог касаться головки пениса. Намажь его пальцы лубрикантом и прижми к внутренней поверхности бедра: пусть гладит тебя в процессе.
- Ложки догги-стайл
Для более приятных ощущений, когда лежите на боку, подайся вперед и свернись в позу эмбриона: как будто ты в догги-стайл, но лежа. Ступни ног спрячь между его ногами, чтобы лучше чувствовать его движения.
- Развязные ложки
Поза для любителей быстрого секса: положи верхнюю ногу ему на бедро, а он пусть положит руку на твое — и помогает двигаться в такт его движениям. Если лечь близко к стене, можешь упираться в нее рукой, чтобы ощущения были еще круче.
- Ложки в воде
Отличная поза для расслабления в ванной. Пусть партнер сядет в нее, ты — сверху, в дальнейших действиях может также участвовать выдвигающийся душ. Но и без него неплохо, особенно если комбинировать секс с ручными ласками.
- Серебряные ложки
Поза ложек удобна для первых попыток анального секса, потому что партнер не давит на тебя своим весом. Не забудьте о правильной подготовке (много лубриканта, сильное возбуждение и так далее)! Для пущего удовольствия можешь взять в постель любимый вибратор.
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