Есть много причин любить позу «девушка сверху»: во-первых, и ему, и тебе открывается великолепный вид. Во-вторых, при таком раскладе только ты определяешь скорость. Он может высказать пожелания, но окончательное решение все равно за тобой.

Немало женщин испытывают проблемы с позой наездницы, а вот мужчинам она очень нравится. Оно и неудивительно, ведь можно просто расслабиться и получать удовольствие. Когда твоя любимая сверху – ты можешь не только расслабиться и наслаждаться процессом, но и любоваться ее невероятным телом.

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Сексологи дали несколько советов, как девушкам преодолеть сложности и тоже получать удовольствие от такого секса, пишет Cosmo.

В чем преимущество таких поз?

У тебя больше контроля за скоростью, углом, интенсивностью процесса, и проще следовать ритму, который больше всего тебе нравится. В этих позах твой клитор доступен для ласк, и многим женщинам нравится дополнительная стимуляция. Добавь к этому мысленный контроль – и получится отличный коктейль из приятных ощущений.

А что делать, если сложно подобрать правильный угол проникновения?

Попробуй медленно двигаться вперед, назад и вправо – влево, чтобы отмечать малейшую разницу в ощущениях.

Слишком глубоко? Ничего страшного. Если тебе это не нравится, попробуй лечь и опереться на руки, согнутые в локтях.

Самое главное – не концентрируйся на том, что есть проблема, которую нужно решить. Думай о хорошем, ищи положения, в которых ощущения самые приятные.

Что делать с усталостью?

Не секрет, что такие позы требуют немного больше энергии, чем когда просто лежишь и изучаешь потолок. Всегда можно замедлить движения и отдохнуть. Но при этом важно глубоко дышать, чтобы усталость наступала позже и ты могла сосредоточиться на ощущениях.

Какие есть варианты поз?

Их немало. Например, можно сесть или «полулечь», повернувшись к партнеру спиной, это «наездница-наоборот». Можно опираться на локти, а можно делать все на весу. Интересный вариант — отклониться в сторону и опереться на руку, тогда увеличивается амплитуда движений вверх-вниз.

Что делать, если нет оргазма?

Меньше сосредотачиваться на том, что предлагает мозг, больше отдаваться процессу. Для некоторых контроль над ситуацией сам по себе является отличным стимулом к оргазму, а кому-то так сложнее. В любом случае секс состоит не только из оргазма и физической нагрузки, важны и психологическая составляющая, и радость от процесса.

Наслаждайтесь друг другом, экспериментируйте и не забывайте о том, что секс – это не только приятный, но и чрезвычайно полезный процесс.

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Автор: Иван Бойко