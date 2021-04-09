Немало женщин испытывают проблемы с позой наездницы, а вот мужчинам она очень нравится. Оно и неудивительно, ведь можно просто расслабиться и получать удовольствие. Когда твоя любимая сверху – ты можешь не только расслабиться и наслаждаться процессом, но и любоваться ее невероятным телом.
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Сексологи дали несколько советов, как девушкам преодолеть сложности и тоже получать удовольствие от такого секса, пишет Cosmo.
- В чем преимущество таких поз?
У тебя больше контроля за скоростью, углом, интенсивностью процесса, и проще следовать ритму, который больше всего тебе нравится. В этих позах твой клитор доступен для ласк, и многим женщинам нравится дополнительная стимуляция. Добавь к этому мысленный контроль – и получится отличный коктейль из приятных ощущений.
- А что делать, если сложно подобрать правильный угол проникновения?
Попробуй медленно двигаться вперед, назад и вправо – влево, чтобы отмечать малейшую разницу в ощущениях.
Слишком глубоко? Ничего страшного. Если тебе это не нравится, попробуй лечь и опереться на руки, согнутые в локтях.
Самое главное – не концентрируйся на том, что есть проблема, которую нужно решить. Думай о хорошем, ищи положения, в которых ощущения самые приятные.
- Что делать с усталостью?
Не секрет, что такие позы требуют немного больше энергии, чем когда просто лежишь и изучаешь потолок. Всегда можно замедлить движения и отдохнуть. Но при этом важно глубоко дышать, чтобы усталость наступала позже и ты могла сосредоточиться на ощущениях.
- Какие есть варианты поз?
Их немало. Например, можно сесть или «полулечь», повернувшись к партнеру спиной, это «наездница-наоборот». Можно опираться на локти, а можно делать все на весу. Интересный вариант — отклониться в сторону и опереться на руку, тогда увеличивается амплитуда движений вверх-вниз.
- Что делать, если нет оргазма?
Меньше сосредотачиваться на том, что предлагает мозг, больше отдаваться процессу. Для некоторых контроль над ситуацией сам по себе является отличным стимулом к оргазму, а кому-то так сложнее. В любом случае секс состоит не только из оргазма и физической нагрузки, важны и психологическая составляющая, и радость от процесса.
Наслаждайтесь друг другом, экспериментируйте и не забывайте о том, что секс – это не только приятный, но и чрезвычайно полезный процесс.
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