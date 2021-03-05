Есть ли у вас сексуальная фантазия, которую вы хотели бы воплотить в жизнь? А разыграть сексуальные роли? Сексуальной ролевой игре нельзя научиться — ее нужно пережить самому: важно понять, что именно заводит вас и партнера, а затем преодолеть неловкость и смущение.

Сексуальные фантазии — это норма! Большинство людей обладает достаточно развитым для этого воображением. Фантазии помогают раскрепоститься, понять, чего хочется, усиливают возбуждение.

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Но как превратить их в реальные события - это возможно чаще, чем ты думаешь, пишет Cosmo.

Секс в публичном месте

Эта фантазия возникает примерно у каждого четвертого. Она привлекает опасностью быть пойманными или хотя бы замеченными. Чтобы не рисковать, помни о некоторых правилах:

выбирайте достаточно укромное и малолюдное место; продумайте одежду и позы, чтобы быстро сделать вид, что ничего не было: секс стоя, одежда, скрывающая детали; любой, кто вас увидит, должен быть изначально на это согласен.

Секс со звездой, другом или тайной любовью

Такие фантазии возникают у каждого пятого. Их непросто осуществить, особенно если объект живет в Голливуде или счастливо женат. Придется обойтись тем, что есть: купи новую игрушку, проведи время наедине с собой и помечтай как следует.

Секс с опасностью быть замеченным

Привлекает каждого пятого. Можно начать с камеры на телефоне и снимать самих себя, а потом подглядывать. Или же смотреть друг за другом, а если вы оба не против расширить состав участников, добавить кого-то еще.

Групповой секс

Отчасти связан с предыдущим пунктом. Если это неосуществимо в реальности, можно возложить роль третьего на секс-игрушку с пультом управления.

Ролевая игра

Об этом мечтает примерно каждый седьмой, но это — та фантазия, которая воплощается, пожалуй, чаще всего. Представить себя кем-то еще не так уж сложно, а уж если войдешь в роль... Конечно, не стоит забывать, что секс должен быть приятным, а не испытанием для второго участника.

Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что потом обязательно стоит обменяться впечатлениями.

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Автор: УНИАН