Сексуальные фантазии — это норма! Большинство людей обладает достаточно развитым для этого воображением. Фантазии помогают раскрепоститься, понять, чего хочется, усиливают возбуждение.
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Но как превратить их в реальные события - это возможно чаще, чем ты думаешь, пишет Cosmo.
- Секс в публичном месте
Эта фантазия возникает примерно у каждого четвертого. Она привлекает опасностью быть пойманными или хотя бы замеченными. Чтобы не рисковать, помни о некоторых правилах:
- выбирайте достаточно укромное и малолюдное место;
- продумайте одежду и позы, чтобы быстро сделать вид, что ничего не было: секс стоя, одежда, скрывающая детали;
- любой, кто вас увидит, должен быть изначально на это согласен.
- Секс со звездой, другом или тайной любовью
Такие фантазии возникают у каждого пятого. Их непросто осуществить, особенно если объект живет в Голливуде или счастливо женат. Придется обойтись тем, что есть: купи новую игрушку, проведи время наедине с собой и помечтай как следует.
- Секс с опасностью быть замеченным
Привлекает каждого пятого. Можно начать с камеры на телефоне и снимать самих себя, а потом подглядывать. Или же смотреть друг за другом, а если вы оба не против расширить состав участников, добавить кого-то еще.
- Групповой секс
Отчасти связан с предыдущим пунктом. Если это неосуществимо в реальности, можно возложить роль третьего на секс-игрушку с пультом управления.
- Ролевая игра
Об этом мечтает примерно каждый седьмой, но это — та фантазия, которая воплощается, пожалуй, чаще всего. Представить себя кем-то еще не так уж сложно, а уж если войдешь в роль... Конечно, не стоит забывать, что секс должен быть приятным, а не испытанием для второго участника.
Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что потом обязательно стоит обменяться впечатлениями.
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