Каждый мужчина имеет свои любимые позы в сексе. Но есть 5 позиций, которые доставят максимум удовольствия.

Ранее мы рассказывали о предпочтениях женщин в постели. Теперь пришла очередь и мужчин.

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У каждого мужчины есть свои предпочтения в сексе в плане позиций. Но есть 5 поз, которые позволят ощутить максимум удовольствия. Важный нюанс: в сексе мужчинам важна не только стимуляция эрогенных зон, но визуальное удовольствие. Важно видеть тело партнерши с эффектных ракурсов, наблюдать за ее движениями и эмоциональным состоянием.

Лягушка

Это одна из самых горячих вариаций знакомой нам «наездницы», пишет Cosmo. Отличается эта поза от классической тем, что девушка сидит на мужчине, опираясь на диван или любую поверхность не коленями, а ступнями. То есть, получаются такие себе секс-корточки с раздвинутыми коленями. При этом попа партнерши слегка оттопырена назад. Почему же мужчинам так нравится «лягушка»? Поза открывает перед ними прекрасный вид на все женское тело и его изгибы. Партнер видит, как пенис входит во влагалище, что возбуждает и заводит еще больше. Кстати, поза хороша еще и тем, что заменяет двадцать минут на беговой дорожке и классно качает ягодицы. Обязательно возьми ее на вооружение!

Золотое сечение

Если ты хотя бы раз смотрела порно, точно видела эту позу. Она очень простая, но дарит мужчине невероятные ощущения от максимально глубокого проникновения. Девушка лежит на спине, одна нога вытянута, а другая поднята и согнута в колене. Мужчина садится сверху. Он накрывает бедром вытянутую ногу партнерши и прижимает к своей груди согнутую. Интенсивность, ритм и глубину проникновений контролирует, соответственно, партнер. Спойлер: чем быстрее вы будете двигаться, тем быстрее ты получишь оргазм. И мужчина, конечно, тоже. Эту позу можно практиковать и наоборот. Тогда партнер лежит, а девушка, сев на его вытянутую ногу, контролирует сверху процесс. Но вот в этой позе спешка ни к чему. Двигайся медленно и мягко.

Секс-березка

Поза хороша всем! Она подойдет и для утренней близости в постели, и для горячих ласк перед сном на полу, и для быстрого секса на столе. Ты в любом случае лежишь, вытянув ноги вверх и крепко сжав их вместе. А мужчина медленно входит, либо сидя на коленях, либо стоя. Главное преимущество позы — из-за интенсивной стимуляции оба партнера наслаждаются невероятными ощущениями от каждого проникновения. Но это еще не все, что можно испытать в таком положении. Перекрести ноги в этой позе — и увидишь, как твой мужчина стонет от малейшего движения. А когда захочешь насладиться процессом еще больше, раздвинь ноги и положи партнеру на плечи. Теперь ты тоже будешь вздрагивать от всех прикосновений.

Стоя с поднятой ногой

Некоторые мужчины говорят, что эта поза похожа на миссионерскую, но в вертикальном положении. Действительно, так вы с партнером чувствуете друг друга телами, поддерживаете зрительный контакт и получаете оргазм быстрее, чем лежа. Круто? Но можно пойти еще дальше — обними ногами бедра мужчины и обхвати руками его шею. Ох, что теперь будет! Уверены, после такого секса твой мужчина будет носить завтраки в постель, как минимум, месяц.

Миссионерская

Да, не все мужчины хорошо относятся к старой доброй классике, но мы были обязаны включить эту позу в список. Во-первых, ее обожают девушки, и у партнеров не всегда есть возможность бунтовать за другие гимнастические секс-трюки. Во-вторых, как бы мужчины ни вертели носом, время от времени хотят быть запредельно близко к телу партнерши. А что может обеспечить такой тесный контакт как не миссионерская поза? К тому же, ее легко разнообразить. Например, проникновения будут более глубокими, если девушка скрестит ноги в позе лотоса, положит под бедра подушку или просто ляжет на живот.

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Автор: УНИАН