Если ты из тех девушек, кому проникающий секс не всегда дается легко, вот позы, в которых тебе будет комфортно.

Боль и дискомфорт при вагинальном сексе могут возникать по разным причинам. Вагинизм, эндометриоз и вульводиния могут причинять неудобства даже в тех ситуациях, когда ты очень возбуждена и у тебя достаточно смазки.

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Секс совсем не обязательно предполагает проникновение. Но если тебе хочется именно вагинального секса с пенитрацией, вот несколько углов и позиций, в которых ты сможешь контролировать глубину и интенсивность.

«Женщины с эндометриозом обычно испытывают боль при глубоких толчках, так что необходимо выбирать позы, в которых именно женщина сможет контролировать, насколько глубоко член или игрушка войдет во влагалище», — говорит доктор Хезер Джеффкоат, автор книги «Секс без боли», пишет Cosmo.

Богиня

Обязательно добавьте дополнительные «активности», которые в принципе не предполагают проникновения. Сам проникающий секс может быть не главным блюдом, а скорее, добавкой или десертом. В конце концов, ваша основная цель — это удовольствие, а не проникновение. Оральная и мануальная стимуляция клитора и половых губ может быть подходящей альтернативой «классическому» сексу. Руками и языком тоже можно проникнуть, просто гораздо мягче и деликатнее.

Наездница

Женщина встает на колени над членом партнера и очень медленно опускается на него, помогая себе руками. Преимущество этой позиции в том, что все зависит только от тебя: глубина, интенсивность, угол. Минус в том, что довольно сложно «удерживать себя», поэтому попроси партнера подставить тебе руку, чтобы ты могла на нее опереться.

«Безопасная» ложечка

Если у твоего партнера длинный член, который упирается тебе в матку, то поза наездницы не ваш вариант. А вот «ложечки» тебе подойдут. Ложись на бок, поджав колени. Эта позиция не предполагает глубокого проникновения и быстрых движений. Все будет максимально бережно и деликатно.

«Треугольная» башня

Секс в позе «догги-стайл» часто предполагает движения, которые могут растянуть эндометриоидную ткань, и это может вызвать болезненные ощущения. Но если ты встанешь на локти и прогнешься в пояснице (а еще будешь подавать звуковые команды), дело пойдет гораздо легче. Попроси партнера не проникать в тебя глубоко и дай ему знать, если чувствуешь, что что-то идет не так.

Положись на меня

Секс в положении стоя почти никогда не бывает глубоким — его можно сделать таковым, если ты наклонишься вперед, облокотившись, например, о стол. Эта поза сработает так, как надо, если у вас незначительная разница в росте или ее нет совсем. Иногда женщины с эндометриозом испытывают боль при стимуляции некоторых точек на животе. Для таких случаев секс сзади и стоя послужит отличной альтернативой.

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Автор: УНИАН