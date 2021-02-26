Если ты не акробат или гимнаст, а слово гибкость вызывает у тебя панику, – воспользуйся советами экспертов.

Совсем не обязательно запутывать свои тела во время занятия сексом. Не исключено, что от природы ты крепкий и сильный, что не слишком положительно повлияло на твою гибкость. Так что, сексом теперь не заниматься? А вот и нет.

Читайте такжеЭксперты составили список вещей в спальне, которые портят секс

Предлагаем топ-5 беспроигрышных секс-поз, которые может взять на вооружение каждый не слишком гибкий мужчина. Они позволят получить максимум удовольствия, пишет 24 канал со ссылкой на Men's Health.

Миссионерская поза

Эта позиция всегда подвергается критике, потому что ее считают слишком скучной. На самом же деле, это совсем не так. Фактически, эта секс-поза позволяет тебе достичь максимальной близости со своей партнершей. Вы поддерживаете зрительный контакт, можете целоваться и ласкать друг друга. Более того: в этой позиции ты контролируешь как глубину проникновения, так и скорость колебаний, что позволит получить еще большее удовольствие.

Ложки

Для этого положения вам обоим нужно лечь на бок. Ты примощуєшся позади своей партнерши. Также можно попробовать заниматься сексом в этой позиции лицом к лицу. Для использования этой позиции не нужно выдающейся гибкости, поэтому ты можешь получать и дарить удовольствие без страха, что начнет крутить суставы во время занятия сексом.

В кресле

Тебе нужно сесть на кресло. Ничего чрезвычайно сложного в этом нет. Твоей же возлюбленной необходимо сесть тебе на колени. Если кресло позволяет, то можешь попросить ее сделать это лицом к тебе. В этой позиции процессом руководит твоя возлюбленная, поэтому тебе остается лишь кайфовать и ласкать ее тело.

Стоять

Эта позиция также не требует особой гибкости. Твой максимум-согнуть ноги, чтобы комфортно пристроиться к своей партнерше. Чтобы сделать секс в этой позиции легче и приятнее, можете опереться о стол или стену. Точка опоры позволит не переживать, что в порыве страсти вы можете упасть на пол.

Всадница

Еще одна отличная и беспроигрышная секс-поза для не слишком гибких мужчин. Тебе достаточно просто лечь на кровать. Остальное за тебя сделает твоя любимая. Занятие сексом в этой позиции напоминает вариант в кресле. Просто, если хорошего и надежного кресла у тебя нет, всегда можно использовать кровать или пол. Наслаждайтесь!

Чтобы получить максимум удовольствия совсем не обязательно изучать все позы Камасутры. Достаточно использовать свои сильные стороны, а также не забывать наслаждаться процессом сполна.

Секс: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН