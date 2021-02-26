Совсем не обязательно запутывать свои тела во время занятия сексом. Не исключено, что от природы ты крепкий и сильный, что не слишком положительно повлияло на твою гибкость. Так что, сексом теперь не заниматься? А вот и нет.
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Предлагаем топ-5 беспроигрышных секс-поз, которые может взять на вооружение каждый не слишком гибкий мужчина. Они позволят получить максимум удовольствия, пишет 24 канал со ссылкой на Men's Health.
- Миссионерская поза
Эта позиция всегда подвергается критике, потому что ее считают слишком скучной. На самом же деле, это совсем не так. Фактически, эта секс-поза позволяет тебе достичь максимальной близости со своей партнершей. Вы поддерживаете зрительный контакт, можете целоваться и ласкать друг друга. Более того: в этой позиции ты контролируешь как глубину проникновения, так и скорость колебаний, что позволит получить еще большее удовольствие.
- Ложки
Для этого положения вам обоим нужно лечь на бок. Ты примощуєшся позади своей партнерши. Также можно попробовать заниматься сексом в этой позиции лицом к лицу. Для использования этой позиции не нужно выдающейся гибкости, поэтому ты можешь получать и дарить удовольствие без страха, что начнет крутить суставы во время занятия сексом.
- В кресле
Тебе нужно сесть на кресло. Ничего чрезвычайно сложного в этом нет. Твоей же возлюбленной необходимо сесть тебе на колени. Если кресло позволяет, то можешь попросить ее сделать это лицом к тебе. В этой позиции процессом руководит твоя возлюбленная, поэтому тебе остается лишь кайфовать и ласкать ее тело.
- Стоять
Эта позиция также не требует особой гибкости. Твой максимум-согнуть ноги, чтобы комфортно пристроиться к своей партнерше. Чтобы сделать секс в этой позиции легче и приятнее, можете опереться о стол или стену. Точка опоры позволит не переживать, что в порыве страсти вы можете упасть на пол.
- Всадница
Еще одна отличная и беспроигрышная секс-поза для не слишком гибких мужчин. Тебе достаточно просто лечь на кровать. Остальное за тебя сделает твоя любимая. Занятие сексом в этой позиции напоминает вариант в кресле. Просто, если хорошего и надежного кресла у тебя нет, всегда можно использовать кровать или пол. Наслаждайтесь!
Чтобы получить максимум удовольствия совсем не обязательно изучать все позы Камасутры. Достаточно использовать свои сильные стороны, а также не забывать наслаждаться процессом сполна.
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