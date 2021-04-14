Одновременный оргазм, название которого не нуждается в пояснениях, — пожалуй, одно из самых приятных событий в сексе. Случается он, конечно, довольно редко, хотя многие считают, что женщина и мужчина буквально созданы для одновременного получения наслаждения. Стоит разобраться, как же все-таки его получить!

Практически в каждой сексуальной сцене в кино герои, занимающиеся сексом, испытывают одновременный оргазм, словно это самое обычное дело. На самом деле, одновременный оргазм - довольно большая редкость.

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Если же у вас с партнером сразу получилось испытать это, вы наверняка удивитесь и обрадуетесь, но не стоит ждать, что это станет закономерностью, пишет Cosmo. Если ты испытываешь оргазм на 5, 10, 20 минут позже, чем твой партнер — все в норме. И все же, если ты хочешь испытать это удивительное чувство, когда вы с партнером вместе достигаете пика, бери на заметку эти лайфхаки.

Брейк-ап

Если один из партнеров достигает оргазма намного быстрее, делайте перерывы, чтобы сосредоточиться исключительно на удовольствии более медленного партнера. Используйте руки, рот или игрушки, чтобы приблизить его к оргазму, а затем вернитесь к взаимным ласкам. Перерывы замедляют одного человека и ускоряют другого — посмотрите, сможете ли вы правильно рассчитать время!

Приятный блок

Если твой партнер достигает оргазма быстрее, чем ты, то глубокое проникновение и частая стимуляция клитора для тебя могут уменьшить разницу в скорости. Поза наездницы также помогает замедлять и сдерживать его. Также можно добавь вибрирующее кольцо для члена, чтобы помочь твоему партнеру продержаться дольше.

Взаимное наслаждение

Если вы хотите испытать оргазм в одно и то же время, гораздо проще попробовать вместе мастурбировать, чем искать определенную позу. К тому же, взаимная мастурбация — самая безопасная форма сексуального контакта – ты не сможешь заразиться или забеременеть. Лягте лицом друг к другу, наполните руки смазкой и начинайте ласкать себя. Обращайте пристальное внимание друг на друга — звуки, выражения лиц, дыхание — чтобы синхронизировать возбуждение друг друга.

Продолжительное удовольствие

Если твой партнер достигает пика быстрее, чем ты, или тебе требуется немного больше времени, то попробуйте использовать более толстый презерватив (ищите на упаковке такие слова как «продолжительное удовольствие»). Ты даже можешь нанести ложку десенсибилизирующего геля, который безопасно использовать с презервативом внутри.

Соло-любовь

Если тебе нужно больше времени, чем твоему партнеру, начни самостоятельно. Ляг в постель и наслаждайся соло-любовью. Когда ты будешь готова, позови его и продолжите вместе. Если он уже едет, то позвони ему и сообщи, что он упускает, а если он в другой комнате, пошуми, чтобы он мог отчетливо представить, что ты там делаешь.

Специалисты утверждают, что это сложно, но возможно, если вы доверяете друг другу и можете обсуждать нюансы интимной жизни без малейшего стеснения, а также удовлетворять сексуальные желания партнера.

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Автор: Иван Бойко