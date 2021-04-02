Предлагаем вам несколько секретов, которые подарят максимум удовольствия во время секса и превратят его из обычного процесса в истинное наслаждение.

Секс – это не только колебания взад-вперед. Это очень приятный процесс, который дарит удовольствие вам обоим. А если еще и не забывать об этих 5 хитростях, то секс выйдет на совершенно новый уровень.

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Если ты хочешь получать и дарить еще больше удовольствия во время секса, тебе нужно взять на вооружение эти несколько хитростей.

С их помощью можно превратить обычное занятие сексом на невероятно приятный процесс, от которого никто не захочет отказаться, пишет Maximum со ссылкой на MPort.

Прелюдии

Предварительные ласки приятны и искренни, по мнению дам – это проявление мужской любви. К тому же прелюдия подготовит ее к дальнейшему процессу наслаждения. Не стоит забывать о том, что партнерше требуется несколько больше времени для разогрева. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы она была физически и эмоционально настроена на секс.

Романтика

Свечи, романтическая музыка, полумрак, цветы и шампанское. Да, это звучит и выглядит безумно банально. Но никто не будет спорить с тем фактом, что романтическая атмосфера положительно повлияет на климат в спальне. Если ты все правильно сделаешь, то твоя любимая будет чувствовать себя максимально раскованной и готовой к экспериментам.

Легкая агрессивность

Можно добавить к занятию сексом нотку агрессии. Откройся первобытным ощущениям. Разбуди в себе зверя. Это позволит ей увидеть перед собой сильного и уверенного мужчину, который четко знает, чего хочет. И конкретно в этот момент он хочет свою партнершу, которая лежит рядом с ним в постели.

Фантазии

К занятию сексом нужно подходить значительно основательнее. Не стесняйся спросить у своей возлюбленной, что бы она хотела попробовать. Это позволит не только воплотить в жизнь ее интимные фантазии, но и изрядно разнообразить вашу сексуальную жизнь.

Голос

Молчаливый секс - не лучшее, о чем вы могли бы мечтать. Это страстное занятие просто обязано сопровождаться возгласами и словами. Ты можешь засыпать ее комплиментами, а также говорить слова, которые возбуждают. Но не переусердствуй, ведь занятие сексом не должно превратиться в стендап.

Айда использовать эти маленькие хитрости во время занятия сексом. Они не только положительно повлияют на климат в вашей спальне, но и позволят получать еще больше удовольствия от этого приятного процесса.

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Автор: Иван Бойко