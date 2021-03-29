Удивительно, сколько новых ощущений можно испытать, используя во время секса подушку.

Разнообразить интимную жизнь можно не только с помощью новой секс-игрушки, но и необычными способами. Например, с использованием подручных средств. Лучше всего таких, которые можно отстирать потом.

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Предлагаем вам секс-позы с использованием подушек - и мягко, и оргазм незабываемый.

Миссионерская на высоте

Даже самая популярная и заезженная во всех смыслах поза может заиграть совершенно по-новому, если положить тебе под бедра подушку, пишет Cosmo. При этом мужчина не должен ложиться на партнершу. Он стоит на коленях, поддерживая твои бедра ближе к члену. Если получится, подними ноги и упрись пятками о плечи возлюбленного. Если нет — обхвати его лодыжками.

Вершина удовольствия

Позу наездницы тоже можно усовершенствовать. Для этого подложи несколько больших подушек партнеру под спину и пару меньших под ягодицы и колени. Ты же должна стать на колени и упереться руками и диван или поверхность, на которой вы находитесь. Так, парень немного приподнимется, и проникновения получатся более интенсивными и глубокими.

На коленях

Спорим, теперь поза догги-стайл станет твоей любимой? Но для этого под колени нужно подложить подушки. Лучше использовать несколько небольших или по две маленьких под каждую ногу. При этом ты опираешься ладонями и локтями о поверхность, а парень притягивает ягодицы к члену. Благодаря острому углу проникновения получаются более приятными и чувственными. Кстати, если при этом мастурбировать, получится быстрее достигнуть оргазма.

Упор на руки

Поза очень крутая, но рекомендуем оставить ее для медленного секса. Мужчина садится на пол или кровать, вытягивая ноги вперед и упираясь руками в поверхность сзади. Ты кладешь между ног партнера большую подушку, поворачиваешься к нему лицом и садишься сверху, раздвигая ноги и сгибая их в коленях. Опираться можно либо на ладони, либо на локти за своей спиной. Медленно двигай тазом и наслаждайся каждым движением!

Только не откладывай — удиви себя и своего мужчину уже сегодня!

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Автор: Иван Бойко