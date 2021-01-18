Согласно исследованию, почти все партнеры (точнее, 86% таких пар), кто спит на расстоянии менее 5 сантиметров друг от друга, считают свои отношения абсолютно счастливыми и гармоничными.

Многие семейные пары расходятся, аргументируя это тем, что "не сошлись характерами". Наверное, для того, чтобы сохранить семью, мало характера, ведь отношения - это ежедневный труд. Вот ученые обнаружили главный секрет счастливых отношений.

Как пишет Nashamama, оказывается, что пары, которые спят, тесно прижавшись друг к другу, гораздо счастливее в отношениях, чем те, кто этого не делает.

Читайте такжеНежный и ласковый зверь: топ-8 секретов техники идеальных любовных покусываний

Во время исследования, проведенного в университете Хартфортшира в Британии, психологи опросили более 1000 пар, чтобы выяснить, в какой позе они спят и насколько они удовлетворены отношениями друг с другом.

Почти все партнеры (точнее, 86% таких пар), кто спит на расстоянии менее 5 сантиметров друг от друга, считают свои отношения абсолютно счастливыми и гармоничными, ну а те, кто спит на расстоянии более 50 сантиметров, довольны отношениями только в 66% случаев.

«Разница в наличии прикосновений, - рассказывает соавтор исследования Ричард Уайзмен, - 94% пар, которые ночью телесно контактируют друг с другом, довольны своими отношениями, в то время, как те, кто не прикасается к партнеру во время сна, удовлетворены лишь в 68% случаев».

Кроме того, партнеры, которые ложатся в постель без одежды, сохраняют страсть и любовь на высоком уровне даже после 5 лет отношений.

Кстати, этот секрет счастливых отношений использует и... Виктория Бекхэм. В одном из своих интервью она сказала: "Я сплю голая и буду спать голой каждую ночь, пока сплю с Дэвидом".

Поэтому, следуйте правилу счастливых пар и любовь в ваших отношениях не угаснет.

Отношения мужчины и женщины: что стоит знать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН