Советуем вам провести День секса совсем не так, как все этого ожидают. Заинтриговали?

Сегодня, 30 ноября, отмечают Международный день секса.

Впервые этот праздник был внесен в международный календарь праздников и памятных дат в 2007 году с подачи ЮНЕСКО. Считается, что идея зародилась в Амстердаме, где 30 ноября проводятся многочисленные парады и выступления. Во время таких мероприятий всех агитируют заниматься только безопасным сексом, а на улицах всем вручают листовки и презервативы.

Примечательно, что похожий праздник существовал еще в Древних Греции и Риме, где проводились торжества в честь плодородия и приумножения всей природы.

Как отпраздновать День секса

В этот день принято посвящать большую часть времени сексу и всему, что с ним связано. Конкретных правил и ограничений нет. Зачинатели праздника сформулировали его лозунг: "Экспериментируйте!".

Согласно данным многих исследований, люди, которые регулярно занимаются сексом, меньше болеют и живут значительно дольше, чем те, кто не делает этого. Дело в том, что секс укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы, иммунитет, защищает от депрессии, помогает похудеть и улучшает состояние кожи.

Но мы советуем вам провести День секса совсем не так, как все этого ожидают. Вспомните о том, чем вы с любимым человеком занимались до того, как дело дошло до постели. Вы можете сходить в кино или ресторан, посидеть в обнимку, погулять или поговорить. Это может быть все что угодно, но не секс - договоритесь об этом заранее.

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Главное условие: не забывать про сексуальность. Если это ужин, то добавить побольше романтики, приготовить блюда с обилием афродизиаков. И не забывайте про заманчивые улыбки, нежность и страсть.

Если партнер находится далеко и до ночи слишком долго ждать, завяжите дразнящую переписку. Можете завести для этого отдельный электронный адрес и придумать провокационный ник. Мысли, воспоминания, фантазии, попытки соблазнить - пишите обо всем, что вас заводит. В такой переписке не стоит обсуждать проблемы в отношениях - это пространство только для эротической игры. Используйте виртуальный мир и проявляйте любопытство, создавайте интригу, заставьте друг друга волноваться и трепетать.

Кроме того день секса - хороший повод заняться самообразованием и узнать больше о том, чем же мы занимаемся в спальне. В этой сфере всегда есть место открытиям. Познакомиться с последними исследованиями, почерпнуть немного теории, узнать о том, что думает противоположный пол - любопытно и полезно.

Большинство из нас живо интересуются сексом, однако многие не знают полезных вещей, которые могут сделать нас по-настоящему хорошими любовниками. Посвятите этот день или вечер тому, чтобы их узнать, а потом испытайте на практике.

Напомним, согласно исследованиям, большинство сексуально удовлетворенных украинцев считают себя счастливыми людьми.

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Автор: Виктория Гордиенко