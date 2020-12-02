Они заботятся друг о друге, делают комплименты и уделяют внимание друг другу.

Наверняка среди знакомых есть хотя бы одна милая влюбленная парочка, отношения которой кажутся практически идеальными.

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Привычка №1: Они создают свои ритуалы

«Недавно я начала наносить на лицо моего парня крем от морщин, когда мы уже лежим в постели перед сном. Поначалу он ворчал и протестовал, но теперь зажмуривает от удовольствия глаза и наслаждается этим мини-массажем. Он тоже балует меня ежедневным ритуалом – присылает романтичную «песню дня». Просто находит на youtube ролик, соответствующий его чувствам и отправляет мне с какой-то забавной подписью – после этого я всегда улыбаюсь», - Кристина, 31 год, живет с парнем 4 года.

Привычка № 2: Они делают друг другу комплименты

«Я на полном серьезе каждый день говорю своему мужу, какой он у меня мужественный и сексуальный. И каждый раз, когда я произношу эти слова, он смотрит на меня так нежно и влюбленно, что мне хочется буквально заваливать его комплиментами!», - психолог и блоггер Мелисса Чапмен.

Привычка № 3: Они обнимаются

«Я считаю, что каждая пара должна проводить 5 минут утром и столько же вечером, тесно прижавшись друг к другу. Естественно, вы обнимаетесь во время секса, но я бы советовал практиковать это целенаправленно, выделяя на это время и стараясь не пропускать «сеанс» объятий», - философ, сексолог Чарли Феррер.

Привычка № 4: Они целуются на прощание

«Каждое утро я ухожу на работу раньше, чем мой парень, и ежедневно мы повторяем один и тот же ритуал: я кричу ему «пока», выходя за дверь, а он выбегает за мной и целует на прощание. Мы никогда, никогда не уйдем из дома без поцелуя», - Эрин, 27 лет, в отношениях с парнем 2,5 года.

Привычка № 5: Они заботятся друг о друге

«Когда мы с парнем чистим зубы перед сном, то тот, кто делает это первым, всегда наносит пасту на щетку второго. Он заходит в ванну и видит, что о нем уже позаботились. Возможно, кому-то это покажется смешным, но таким образом мы ежедневно признаемся друг другу в любви, не говоря ни слова», - Стефани, 22 года, живет с парнем год.

Привычка № 6: Они благодарят

«Мы оба – карьеристы, постоянно заняты на работе. Тем не менее, я нахожу время, чтобы собрать своему мужу обед, а он искренне благодарит меня за него, либо смс-кой днем, либо вечером, по возвращению домой. Мы никогда не обсуждали это специально, но прекрасно понимаем, что благодарность играет огромную роль в благополучии наших отношений – мы говорим друг другу «спасибо» по сто раз на день и именно поэтому мы до сих пор счастливы вместе», - Карен, 40 лет, в браке 12 лет.

Привычка № 7: Они балуют друг друга

«Серьезно, наши отношения основываются на том, что мой муж называет «взаимным балованием». В то время, как кто-то обижается и воспитывает друг друга ультиматумами, например – «ты вчера не вынес мусор, значит, сегодня я не сделаю тебе завтрак», мы соревнуемся иначе. Если Кевин, к примеру, вымыл посуду, то я сделаю для него еще больше – выглажу рубашки и разложу выстиранное белье. Каждый из нас старается быть лучшей версией самого себя и этот подход действительно работает – сейчас мы влюблены друг в друга даже больше, чем в день свадьбы, а это было 22 года назад», - Мэри, 49 лет.

Привычка № 8: Они правильно начинают день

«Мой муж приносит мне кофе в постель по утрам, а я прогуливаюсь с ним до метро, когда он едет в офис, потому что я работаю дома и это единственный способ начать день вместе», - Челси, 26 лет, живет с парнем 1,5 года

Привычка № 9: Они нежничают по смс

«Мой парень – профи в написании милых любовных смс, он шлет их мне ежедневно. Все мы знаем, как мелочи могут повлиять на климат внутри отношений, но почему то до сих пор думаем, что можно раз совершить какой-нибудь красивый, грандиозный поступок, а затем год сидеть, сложа руки. Вместо этого я советую влюбленным парам радовать друг друга чем-то маленьким, но делать это регулярно. Будь-то чашка какао, диск любимой группы, записка на холодильнике или поцелуй украдкой», - Лори Шейд, психолог и семейный терапевт.

Привычка № 10: Они счастливы видеть друг друга

«Пусть твое лицо начинает светиться от счастья каждый раз, когда твой партнер входит в комнату! Этот прием будет делать вас обоих счастливее вне зависимости от того, сколько лет вашим отношениям. Будь по-настоящему счастлива видеть его, когда просыпаешься с ним в одной постели или когда он переступает порог вечером. Слишком много людей допускает одну и ту же ошибку – срывает свое раздражение из-за усталости или плохого самочувствия на партнере, как только увидят его дома. Нельзя относиться к любимому человеку, как к мусорному ведру для своих эмоций. Просто попробуй последовать моему совету – он «заразит» твоего парня и волшебным образом изменит ваши отношения», - психолог, эксперт по отношениям Тоня Лестер.

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Автор: УНИАН