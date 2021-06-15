Эксперты советуют отказать или минимизировать употребление сахара, особенно женщинам.

Некоторые женщины во время секса часто испытывают дискомфорт в нижней части живота, который мешает им расслабиться и получить удовольствие. Ученые установили, что причиной этого являются грибки Candida, которые вызывают инфекционное заболевание кандидоз.

У этого недуга есть ряд отличных симптомов: молочница, пятна на коже и белый налет на языке, пишет nashamama.

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Исследователи поняли, что грибки Candida присутствуют в организме каждого человека, а опасность они начинают создавать тогда, когда их популяция начинает резко увеличиваться. Этот грибок развивается и растет исключительно благодаря сахару.

Причем Candida усваивает глюкозу, фруктозу и даже манозу.

Медики утверждают, что первый шаг в борьбе с кандидозом - это существенно снизить количество потребляемого сахара. Причем это касается не только сахара, но и продуктов, которые могут его содержать.

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Автор: Иван Бойко