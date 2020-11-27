В Киеве с начала карантина зарегистрировано на 35% меньше браков, чем за аналогичный период 2019 года, уменьшилось также число разводов - на 19%.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
«В целом с марта этого года брак заключили 13 тыс. 604 пары, развелись же - 2 тыс. 310. По сравнению с прошлым годом за этот период количество зарегистрированных браков в столице уменьшилось на 34,5%. Количество разводов также уменьшилось - на 19%», - сказал мэр.
По его информации, в частности за предыдущую неделю в столице вступили в брак 354 пары, развелись - 67 пар.
Браки и развод: как изменилась ситуация из-за карантина
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