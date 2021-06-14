В опросе для сайта знакомств британци рассказали о своих сексуальных предпочтениях. Любопытно, что существует определенная разница между тем, какой секс и где, предпочитают мужчины и женщины.
Как пишет издание Metro, женщины рассказали, что им прежде всего нравится секс на свежем воздухе: на пляже, в лесу, под звездами. По их мнению, так можно добавить в отношения немного пикантности.
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Мужчины прежде всего отметили домашнее порно.
Согласно этому опросу, у женщин самыми популярными сексуальными утехами оказались:
- секс на открытом воздухе;
- секс с завязанными глазами;
- ласки с пирсингом;
- ролевые игры;
- переодевания/сексуальные костюмы;
- сьемки друг друга во время секса (домашнее порно);
- доминирование/подчинение;
- игра с пищей;
- порка и хлыст;
- связывания.
К популярным мужским сексуальным развлечениям, согласно результатам опроса, относятся:
- домашнее порно;
- ролевые игры, особенно с униформой;
- бондаж, порка и хлыст;
- секс на свежем воздухе;
- секс втроем;
- резина/латекс и кожа;
- доминирование/подчинение;
- ласки с пирсингом;
- игра с пищей;
- секс с завязанными глазами.
Также в ходе опроса более половины британцев призналась, что имеют своеобразные сексуальные фантазии.
Впрочем, оказалось, что они о них молчат и не говорят своему партнеру. В секрете свои сексуальные фантазии держат 32% мужчин и 31% женщин.
Всего в опросе приняло участие 2000 человек.
Эксперт из отношений Джессика Леоне обьяснила, что многие люди могут закрутить интрижку, поскольку их постоянный партнер не потакает причудам в сексе. По ее словам, постепенно в парах, которые уже длительное время вместе, нередко возникают различные сексуальные потребности, которые их постоянный партнер не сможет удовлетворить. Леони уверяет, что искренний разговор с партнером может избавить от романов на стороне.
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