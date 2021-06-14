Британцы рассказали о любимых сексуальных "извращениях" / фото ua.depositphotos.com

В опросе для сайта знакомств британци рассказали о своих сексуальных предпочтениях. Любопытно, что существует определенная разница между тем, какой секс и где, предпочитают мужчины и женщины.

Как пишет издание Metro, женщины рассказали, что им прежде всего нравится секс на свежем воздухе: на пляже, в лесу, под звездами. По их мнению, так можно добавить в отношения немного пикантности. 

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Мужчины прежде всего отметили домашнее порно.

Согласно этому опросу, у женщин самыми популярными сексуальными утехами оказались:

  1. секс на открытом воздухе;
  2. секс с завязанными глазами;
  3. ласки с пирсингом;
  4. ролевые игры;
  5. переодевания/сексуальные костюмы;
  6. сьемки друг друга во время секса (домашнее порно);
  7. доминирование/подчинение;
  8. игра с пищей;
  9. порка и хлыст;
  10. связывания.

К популярным мужским сексуальным развлечениям, согласно результатам опроса, относятся:

  1. домашнее порно;
  2. ролевые игры, особенно с униформой;
  3. бондаж, порка и хлыст;
  4. секс на свежем воздухе;
  5. секс втроем;
  6. резина/латекс и кожа;
  7. доминирование/подчинение;
  8. ласки с пирсингом;
  9. игра с пищей;
  10. секс с завязанными глазами.

Также в ходе опроса более половины британцев призналась, что имеют своеобразные сексуальные фантазии.

Впрочем, оказалось, что они о них молчат и не говорят своему партнеру. В секрете свои сексуальные фантазии держат 32% мужчин и 31% женщин.

Всего в опросе приняло участие 2000 человек.

Эксперт из отношений Джессика Леоне обьяснила, что многие люди могут закрутить интрижку, поскольку их постоянный партнер не потакает причудам в сексе. По ее словам, постепенно в парах, которые уже длительное время вместе, нередко возникают различные сексуальные потребности, которые их постоянный партнер не сможет удовлетворить. Леони уверяет, что искренний разговор с партнером может избавить от романов на стороне.

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Автор: Иван Бойко