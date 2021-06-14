Как оказалось, в Британии и мужчины, и женщины обычно не рассказывают друг другу о своих сексуальных фантазиях.

В опросе для сайта знакомств британци рассказали о своих сексуальных предпочтениях. Любопытно, что существует определенная разница между тем, какой секс и где, предпочитают мужчины и женщины.

Как пишет издание Metro, женщины рассказали, что им прежде всего нравится секс на свежем воздухе: на пляже, в лесу, под звездами. По их мнению, так можно добавить в отношения немного пикантности.

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Мужчины прежде всего отметили домашнее порно.

Согласно этому опросу, у женщин самыми популярными сексуальными утехами оказались:

секс на открытом воздухе; секс с завязанными глазами; ласки с пирсингом; ролевые игры; переодевания/сексуальные костюмы; сьемки друг друга во время секса (домашнее порно); доминирование/подчинение; игра с пищей; порка и хлыст; связывания.

К популярным мужским сексуальным развлечениям, согласно результатам опроса, относятся:

домашнее порно; ролевые игры, особенно с униформой; бондаж, порка и хлыст; секс на свежем воздухе; секс втроем; резина/латекс и кожа; доминирование/подчинение; ласки с пирсингом; игра с пищей; секс с завязанными глазами.

Также в ходе опроса более половины британцев призналась, что имеют своеобразные сексуальные фантазии.

Впрочем, оказалось, что они о них молчат и не говорят своему партнеру. В секрете свои сексуальные фантазии держат 32% мужчин и 31% женщин.

Всего в опросе приняло участие 2000 человек.

Эксперт из отношений Джессика Леоне обьяснила, что многие люди могут закрутить интрижку, поскольку их постоянный партнер не потакает причудам в сексе. По ее словам, постепенно в парах, которые уже длительное время вместе, нередко возникают различные сексуальные потребности, которые их постоянный партнер не сможет удовлетворить. Леони уверяет, что искренний разговор с партнером может избавить от романов на стороне.

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Автор: Иван Бойко