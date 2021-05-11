Неважно, насколько ты довольна своей сексуальной жизнью, но когда речь идет о регулярном сексе в долгих отношениях - возникают вопросы.

Вполне возможно, что твои друзья занимаются сексом чаще, экспериментируют. Но определить, что нормально для интимной жизни, бывает сложно, потому что понятие об этом у всех разное.

Неважно, насколько ты довольна своей сексуальной жизнью, но когда речь идет о регулярном сексе в долгих отношениях, — всегда интересно узнать, как у других.

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Предлагаем разобраться в этом вопросе подробнее, пишет Cosmo.

Почему бывают перерывы

Маленькие дети, сложная работа, стресс, проблемы со здоровьем и сном, прием некоторых лекарств — все это может влиять на либидо. Но это не значит, что нужно отдаться на волю случая — и со временем вообще перестать заниматься сексом!

Плюсы регулярного интима

Для отношений полезен регулярный секс, это давно доказано. Вы становитесь ближе, чувствуете себя желанными, доставляете друг другу удовольствие. Кроме того, секс полезен для здоровья.

Он снижает стресс, улучшает сон, дает возможность обсудить свои желания и фантазии (и не только постельные).

Как часто стоит им заниматься

Такого правила не существует. Все зависит от потребностей и либидо обоих партнеров, от способности терпеть и договариваться.

Во многих случаях гораздо важнее качество, а не количество. Каждая пара имеет собственную версию здоровой сексуальной жизни, и лишь вам самим решать, что сработает в вашем случае.

Статистика показывает, что пары в возрасте 26-55 лет занимаются сексом в среднем раз в неделю. Интересно, что те, кто делает это чаще, не показали более высокого уровня счастья в исследованиях. А вот те, кто реже, обычно имеют претензии к партнеру.

Но статистика — это тоже не всеобщее правило. Если вы хорошо общаетесь и договорились о том, как часто будете проводить время в постели, значит, все хорошо. К тому же секс — это не только вагинальное проникновение, важны все интимные моменты, в том числе прикосновения и поцелуи.

Когда начинать беспокоиться, что секса маловато

Если ты или партнер перестали хотеть секса или беспокоиться о нем — значит, в отношениях что-то изменилось. Особенно если пропали и мелкие знаки внимания и ты не помнишь, когда вы в последний раз целовались.

Для начала это стоит обсудить. Если разговор не клеится — можно сходить на парную терапию, чтобы понять, что делать дальше.

Не сбрасывай со счетов и проблемы со здоровьем или стрессом. Важно понять, не находится ли один из вас, например, в депрессии, не нужна ли помощь врачей.

Именно поэтому нет смысла спрашивать других - все индивидуально. Если друзья занимаются сексом каждый день, а вам достаточно раза в месяц — значит, и у них, и у вас все хорошо!

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Автор: Иван Бойко